Москвина: если Валиева сильная, то со сложностями справится, а если нет, то се ля ви

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала, как дальше будет развиваться ситуация с Камилой Валиевой.
О положительной допинг-пробе фигуристки, сданной 25 декабря 2021 года, стало известно после командного турнира на Олимпийских играх в Пекине. CAS допустил Валиеву к участию в личных соревнованиях, однако под давлением она не справилась с произвольной программой, став в итоге лишь четвёртой.
«Прежде всего соответствующие организации, облачённые знаниями в юриспруденции, международных законах и так далее, должны разрешить этот вопрос с компетентными органами.
А психологически? Даже в природе есть день и есть ночь, ямка и верх, солнце восходит и заходит. Если Камила сильная, то с теми сложностями, которые у неё есть и, возможно, предстоят, она справится, а если она не сильный человек, то се ля ви.
Жёсткая, говорите? А как иначе? В спорте всегда так. Человек идёт по ступеньке, по ступеньке наверх, где он не может — его кто-то подталкивает, тренер вдохновляет, болельщики «давай-давай», но где-то может наступить уже либо возрастное, либо по здоровью, либо по желанию, либо семью завести, в университет поступить…» — сказала Москвина в подкасте «Голос Биатлона».
- 22 февраля 2022
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