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Туктамышева рассказала о разговоре с Валиевой после скандала на Олимпиаде-2022

Туктамышева рассказала о разговоре с Валиевой после скандала на Олимпиаде-2022
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Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала, как поддержала Камилу Валиеву после скандала на Олимпийских играх в Пекине.

О положительной допинг-пробе фигуристки, сданной 25 декабря 2021 года, стало известно после командного турнира на Олимпийских играх в Пекине. CAS допустил Валиеву к участию в личных соревнованиях, однако под давлением она не справилась с произвольной программой, став в итоге лишь четвёртой.

«С Сашей Трусовой мы не так близко общаемся, я могу её только поздравить. А с Камилой мы немного пообщались. Я выразила ей слова поддержки и не стала больше беспокоить другими вопросами, потому что и так понимаю, как ей тяжело сейчас. Она мне сказала, что всё нормально, отдыхает немножко сейчас», — сказала Туктамышева в спецрепортаже «Горький лёд» на YouTube-канале «Редакция».

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