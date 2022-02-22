Слуцкая: российским руководящим лицам надо было сильнее заступиться за Валиеву

Двукратный призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая высказалась о реакции спортивных чиновников на допинг-скандал с Камилой Валиевой на Олимпийских играх в Пекине.
О положительной допинг-пробе фигуристки, сданной 25 декабря 2021 года, стало известно после командного турнира на Олимпийских играх в Пекине. CAS допустил Валиеву к участию в личных соревнованиях, однако под давлением она не справилась с произвольной программой, став в итоге лишь четвёртой.
«Считаю, что в этой ситуации нашим руководящим лицам надо было всё-таки сильнее заступиться за Камилу. Если вы нашли допинг… Окей, мы ничего не исключаем, потому что не имеем информации. Если допинг нашли, спортсмен дисквалифицирован, собирает чемоданы и уезжает с Олимпиады, не треплет себе нервы.
Если вы нашли допинг и не успеваете сейчас проверить пробу Б, но понимаете, что это может быть ошибка или ещё что-то, вы допускаете спортсмена. Ну, вы тогда её допустите. Что же вы её мутузите-то всю ночь? Допустите и скажите: «Разбирательства будут позже». Зачем эти концерты? Зачем это медленное уничтожение Камилы?» — сказала Слуцкая в спецрепортаже «Горький лёд» на YouTube-канале «Редакция».
- 22 февраля 2022
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