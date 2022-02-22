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Слуцкая: для журналистов поведение Трусовой — какая-то сенсация, но это неправильно

Слуцкая: для журналистов поведение Трусовой — какая-то сенсация, но это неправильно
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Двукратный призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая высказалась о поведении Александры Трусовой после произвольной программы на Олимпийских играх в Пекине.

Приземлившая пять четверных прыжков Трусова проиграла Анне Щербаковой и, рыдая, закричала, что больше никогда не выйдет на лёд.

«Понимаю, что для журналистов поведение Трусовой — какая-то сенсация. Но я считаю, что это всё неправильно. Каждый спортсмен во время Олимпиады напряжён настолько, что он напоминает оголённый нерв. Я и себя помню. В такой момент некуда было уйти, и камеры прямо на тебя, в лицо со всех сторон. Если честно, я не смотрела видео и не хочу его смотреть. Иначе я сама буду над этим рыдать. Не хочу себя возвращать в те эмоции.

Могла ли я сказать такие слова, как Трусова, когда золотую медаль отдали Хьюз? Я уже это прошла и отпустила. Абсолютно счастлива, что у меня две олимпийские медали. Если бы мы общались 15 лет назад, я бы, наверное, сказала, что это трагедия моей жизни. Мне хватило мудрости принять эту ситуацию совершенно по-другому», — сказала Слуцкая в спецрепортаже «Горький лёд» на YouTube-канале «Редакция».

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