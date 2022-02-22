Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

«Абсолютно детская реакция». Тарасова — об истерике Трусовой после поражения от Щербаковой

«Абсолютно детская реакция». Тарасова — об истерике Трусовой после поражения от Щербаковой
Комментарии

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о поведении российской фигуристки Александры Трусовой после произвольной программы на Олимпийских играх в Пекине.

Приземлившая пять четверных прыжков Трусова уступила в борьбе за золото соотечественнице Анне Щербаковой и, рыдая, закричала, что ненавидит фигурное катание и больше никогда не выйдет на лёд.

«Ничего особенного не произошло. Просто Трусова откатала свою программу, которую наверняка, знаете, как детям говорят: «Сделаешь пять чистых четверных — и у всех выиграешь». Это же всегда так, потому что это, конечно, рекорд. Ничего у неё такого не было. Абсолютно детская реакция», — сказала Тарасова в спецрепортаже «Горький лёд» на YouTube-канале «Редакция».

«У тебя обязательно будет золотая медаль». Трогательное обещание Ковальчука Трусовой «У тебя обязательно будет золотая медаль». Трогательное обещание Ковальчука Трусовой
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022