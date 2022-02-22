«Абсолютно детская реакция». Тарасова — об истерике Трусовой после поражения от Щербаковой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о поведении российской фигуристки Александры Трусовой после произвольной программы на Олимпийских играх в Пекине.

Приземлившая пять четверных прыжков Трусова уступила в борьбе за золото соотечественнице Анне Щербаковой и, рыдая, закричала, что ненавидит фигурное катание и больше никогда не выйдет на лёд.

«Ничего особенного не произошло. Просто Трусова откатала свою программу, которую наверняка, знаете, как детям говорят: «Сделаешь пять чистых четверных — и у всех выиграешь». Это же всегда так, потому что это, конечно, рекорд. Ничего у неё такого не было. Абсолютно детская реакция», — сказала Тарасова в спецрепортаже «Горький лёд» на YouTube-канале «Редакция».