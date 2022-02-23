Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Елизавета Туктамышева рассказала, как отреагировала на очередной пропуск Олимпиады

Елизавета Туктамышева рассказала, как отреагировала на очередной пропуск Олимпиады
Комментарии

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала о том, есть ли у неё разочарование из-за того, что ей не удалось поучаствовать в Олимпийских играх.

25-летняя Туктамышева по итогам выступления на чемпионате России – 2022 была первой запасной в национальной олимпийской команде.

«Разочарование всегда остаётся, так как я была первая запасная. Ещё чуть-чуть — и как будто бы можно было бы поехать. Не первый раз я пропускаю Олимпиаду. Есть опыт, поэтому не так всё плохо», — сказала Туктамышева в спецрепортаже «Горький лёд» на YouTube-канале «Редакция».

Олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова, Александра Трусова завоевала серебро.

Туктамышева разносила судей, Тарасова — сборную. Как фигуристы России связаны с футболом? Туктамышева разносила судей, Тарасова — сборную. Как фигуристы России связаны с футболом?
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022