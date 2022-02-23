Елизавета Туктамышева рассказала, как отреагировала на очередной пропуск Олимпиады

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала о том, есть ли у неё разочарование из-за того, что ей не удалось поучаствовать в Олимпийских играх.

25-летняя Туктамышева по итогам выступления на чемпионате России – 2022 была первой запасной в национальной олимпийской команде.

«Разочарование всегда остаётся, так как я была первая запасная. Ещё чуть-чуть — и как будто бы можно было бы поехать. Не первый раз я пропускаю Олимпиаду. Есть опыт, поэтому не так всё плохо», — сказала Туктамышева в спецрепортаже «Горький лёд» на YouTube-канале «Редакция».

Олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова, Александра Трусова завоевала серебро.