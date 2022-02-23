Команда Этери Тутберидзе обратилась к Анне Щербаковой и Александре Трусовой

Команда заслуженного тренера России Этери Тутберидзе в «Инстаграме» обратилась к фигуристкам Анне Щербаковой и Александре Трусовой, которые стали призёрами Олимпийских игр в Пекине (Китай) в личных соревнованиях. Щербакова завоевала золото, Трусова — серебро.

«Поздравляем Анну Щербакову и Александру Трусову с золотой и серебряной медалью на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине. Работаем дальше», — говорится в сообщении.

Пост доступен в «инстаграме» команды Тутберидзе.

15-летняя российская фигуристка Камила Валиева в составе сборной России выиграла командный турнир на Олимпиаде-2022, а в личных соревнованиях стала четвёртой.

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