Команда Этери Тутберидзе обратилась к Анне Щербаковой и Александре Трусовой
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Команда заслуженного тренера России Этери Тутберидзе в «Инстаграме» обратилась к фигуристкам Анне Щербаковой и Александре Трусовой, которые стали призёрами Олимпийских игр в Пекине (Китай) в личных соревнованиях. Щербакова завоевала золото, Трусова — серебро.
«Поздравляем Анну Щербакову и Александру Трусову с золотой и серебряной медалью на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине. Работаем дальше», — говорится в сообщении.
Пост доступен в «инстаграме» команды Тутберидзе.
15-летняя российская фигуристка Камила Валиева в составе сборной России выиграла командный турнир на Олимпиаде-2022, а в личных соревнованиях стала четвёртой.
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