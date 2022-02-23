Татьяна Навка — Тарасовой и Морозову: какое же счастье, что вы сделали правильный шаг

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка поделилась впечатлениями от выступления российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине.
«Как же я рада за Никиту Кацалапова с Викой Синициной! Им было очень нелегко, да и сезон не из простых, но они вышли и показали нам свой шедевр на льду!
Женя Тарасова и Володя Морозов — какое же счастье, что вы сделали правильный шаг и вместе с Максимом Траньковым доказали, что вы достойны золота. Настя Мишина и Саша Галлямов подтвердили, что наши спортивные пары на высоте, сильны и планируют долго занимать пьедестал почёта, соревнуясь между собой!
Марк Кондратюк доказал, что есть мужики в нашем фигурном катании, на которых можно положиться всей команде», — написала Навка в своём «инстаграме».
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