Татьяна Навка — Тарасовой и Морозову: какое же счастье, что вы сделали правильный шаг

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка поделилась впечатлениями от выступления российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине.

«Как же я рада за Никиту Кацалапова с Викой Синициной! Им было очень нелегко, да и сезон не из простых, но они вышли и показали нам свой шедевр на льду!

Женя Тарасова и Володя Морозов — какое же счастье, что вы сделали правильный шаг и вместе с Максимом Траньковым доказали, что вы достойны золота. Настя Мишина и Саша Галлямов подтвердили, что наши спортивные пары на высоте, сильны и планируют долго занимать пьедестал почёта, соревнуясь между собой!

Марк Кондратюк доказал, что есть мужики в нашем фигурном катании, на которых можно положиться всей команде», — написала Навка в своём «инстаграме».

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