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Юлия Ступак завела видеоблог на YouTube

Юлия Ступак завела видеоблог на YouTube
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, российская лыжница Юлия Ступак опубликовала первую запись в своём видеоблоге на YouTube. В первом видео спортсменка рассказала, как для неё сложилась дорога к золоту зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).

Посмотреть видео можно в YouTube-канале Юлии Ступак.

Сборная России по лыжным гонкам завоевала 11 наград на ОИ-2022: четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые. Напомним, в неофициальном медальном зачёте по итогам Игр Россия оказалась на девятом месте. Спортсмены завоевали шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. На первой строчке расположилась сборная Норвегии, у которой 16 золотых, восемь серебряных и 13 бронзовых наград.

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