Морис Квителашвили рассказал о словах Этери Тутберидзе о его слезах после проката Валиевой

Грузинский фигурист Морис Квителашвили поделился мнением о заслуженном тренере России Этери Тутберидзе, а также рассказал о её словах после его эмоциональной реакции на неудачное выступление Камилы Валиевой в личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине. 15-летняя россиянка, лидировавшая после короткой программы, выступала последней и допустила ряд грубых ошибок. В итоге она заняла лишь четвёртое место. После проката Камилы Морис заплакал.
«Сильный она человек. Я вижу, как она скрывает свои сильные эмоции, сдерживает себя во многих моментах. Пример такой приведу — с произвольной в женском одиночном здесь, в Пекине. Я смотрел за девочками на арене, и мне было безумно больно и обидно за Камилу. Но при этом очень радостно за Аню Щербакову и за Сашу Трусову, что у них всё получилось.
У меня были такие смешанные эмоции, что я не выдержал и заплакал. И когда спустился вниз к ребятам, встретил Этери Георгиевну. Представь, какой непростой это момент и для неё, и для всех ребят вообще! Но даже тогда она не переставала шутить, держалась. Сказала мне: «Ты чего плачешь? Обидно за своё 10-е место?» Я засмеялся сразу, сказал: «Ну да, естественно».
В этом её сила, мне кажется. Она умеет даже из каких-то тяжёлых моментов извлекать положительную энергию и при этом держать лицо. Мало кто так умеет», — цитирует Квителашвили сайт «Матч ТВ».
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