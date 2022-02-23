Допинг мог попасть в организм фигуристки Баркеро через крем для заживления

Запрещённый препарат мог попасть в организм испанской фигуристки Лауры Баркеро через крем для заживления порезов между пальцами от лезвий коньков. Такую версию защиты фигуристки выдвигает испанское издание Marca.

Напомним, в образце допинг-пробы спортсменки, взятом 18 февраля после короткой программы в соревнованиях спортивных пар, был обнаружен запрещённый метаболит клостебола. Анализ проводила аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) лаборатория в Пекине 21 февраля 2022 года.

В 2016 году такой же препарат был обнаружен в допинг-пробе норвежской лыжницы Терезе Йохауг, выигравшей три золотые медали на Играх в Пекине.

На зимней Олимпиаде Баркеро в паре с Марко Цандроном заняла 11-е место. Баркеро и Цандрон – первые испанцы, выступившие на зимней Олимпиаде в соревнованиях спортивных пар.