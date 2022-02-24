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Ширвиндт: страшно повезло Валиевой. К ней пришла такая титаническая мировая популярность

Ширвиндт: страшно повезло Валиевой. К ней пришла такая титаническая мировая популярность
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Народный артист России и спортивный болельщик Александр Ширвиндт высказался о ситуации с 15-летней российской фигуристкой Камилой Валиевой на Олимпийских играх – 2022 в Пекине.

Валиева помогла сборной России выиграть золото в командном турнире, однако перед награждением стало известно о положительном допинг-тесте фигуристки, сданном 25 декабря 2021 года. CAS допустил Валиеву к участию в личном турнире, но фигуристка неудачно откатала произвольную программу и не сумела завоевать медаль.

«Ей страшно повезло, этой Валиевой. При помощи всех этих кошмаров к ней пришла такая титаническая мировая популярность. За это нужно миллиарды платить. А она просто так её имеет», — приводит слова Ширвиндта «Собеседник».

До Олимпиады Валиева имела в «Инстаграме» 219 тысяч подписчиков. Теперь Камила преодолела отметку в 1,2 миллиона подписчиков. Больше только у приостановившей карьеру двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой, которую читают 1,3 миллиона болельщиков.

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