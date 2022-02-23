Камила Валиева опередила Алину Загитову по числу подписчиков в «Инстаграме»

Российская фигуристка Камила Валиева перешагнула отметку в 1,2 миллиона подписчиков в «Инстаграме». Больше только у приостановившей карьеру двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой, которую читают 1,3 миллиона болельщиков. Олимпийская чемпионка Пхёнчхана-2018 Алина Загитова с 1,1 миллиона подписчиков осталась на третьем месте.
До Олимпиады Валиева имела в «Инстаграме» 219 тысяч подписчиков. Это меньше, чем было на тот момент у её подруг по команде — Анны Щербаковой и Александры Трусовой. Однако из Пекина Камила приехала почти с миллионом подписчиков на своей странице, а 19 февраля как раз добрала до миллиона. В день закрытия Игр эта цифра увеличилась ещё на сто тысяч. Отметим, что у олимпийской чемпионки Щербаковой на данный момент 722 тысячи подписчиков, а у Трусовой, завоевавшей серебро, — 843 тысячи.
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