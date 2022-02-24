Турышев объяснил, почему Мальцев не смог выиграть медаль в масс-старте на ОИ-2022

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев высказался о выступлении россиян в масс-старте на Олимпиаде в Пекине (Китай). Александр Большунов выиграл гонку, а Иван Якимушкин стал серебряным призёром. Ещё одному россиянину Артёму Мальцеву немного не хватило до пьедестала, он стал четвёртым.



«На финише гонки были невероятные разборки. Смотреть было интересно, но очень волнительно. Сначала Саша Большунов вроде бы оторвался, а за ним усидел Крюгер. Казалось, что они уже отъехали от остальных, а вот Артём Мальцев и Сьюр Рёте уже не вмешаются в борьбу за медали. Но на длинном подъёме ситуация поменялась. Ваня Якимушкин достал норвежца, а шедшему за ним Мальцеву немного не хватило сил, чтобы подъехать вплотную и удержать тот же темп.



Большунов, конечно, удержал преимущество, никому не оставив шансов, а Якимушкин обошёл Крюгера и вырвал второе место. Потрясающе Ваня отработал финиш! Очень обидно за Артёма, который был близок к бронзе, но остался четвёртым… Мы потом разговаривали с ним, он сказал, что вроде бы классно тянул на верхушке, но потом ноги подвели. В результате Мальцев поймал небольшой просвет, который не смог ликвидировать», — сказал Турышев «Чемпионату».