Анна Щербакова: на Олимпиаде не было ни одной ситуации, которая бы выбила меня из колеи

Российская фигуристка Анна Щербакова, ставшая олимпийской чемпионкой на Играх в Пекине (Китай), ответила на вопрос о влиянии скандалов на её подготовку. Во время Олимпиады в Пекине стало известно о положительной допинг-пробе 15-летней Камилы Валиевой. Российские фигуристки комментарии журналистам не давали.
«А в целом то, что происходило в прессе, на мне, на моих тренировках точно никак не сказывалось. Те же проходы через микст-зону без каких-либо эмоций, абсолютно спокойно. Наверное, я была к этому готова. Возможно, потому, что это мой третий сезон во взрослых, и было множество разных турниров. И здесь на протяжении всех соревнований я чувствовала, что готова к Олимпийским играм. Для меня ничто не было стрессом, удивлением, потрясением, не было ни одной ситуации, которая бы выбила меня из колеи. Я подошла к этим соревнованиям абсолютно морально готовой», — цитирует Щербакову пресс-служба Федерации фигурного катания России.
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