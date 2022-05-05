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Джо Байден провёл встречу с 600 американскими олимпийцами в Белом доме

Джо Байден провёл встречу с 600 американскими олимпийцами в Белом доме
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Президент США Джо Байден встретился с 600 спортсменами из олимпийской и паралимпийской сборных в Белом доме.

На встрече присутствовали олимпийцы летних и зимних видов спорта, участвовавших в Олимпийских играх в Токио и в Пекине.

На Играх в Пекине сборная США заняла четвёртое место в медальном зачете, завоевав 25 наград (8 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых).

На ОИ-2022 американские олимпийцы стали первыми в командном зачёте наград, завоевав 113 медалей: 39 золотых, 41 серебряных и 33 бронзовых.

Напомним, ранее, 26 апреля, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и помощник президента РФ Игорь Левитин вручили серебряным и бронзовым призёрам зимних Олимпийских игр в Пекине государственные награды.

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