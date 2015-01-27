$ 14 млн на журналистов? Капля в море!

Первенство планеты по гандболу, которое в эти дни проходит в Дохе, если не идеальный, то неплохой повод оценить, насколько хорошо способны катарцы подготовиться к футбольному мундиалю 2022 года. Ваш покорный слуга побывал на всех трёх аренах Дохи, принимающих форум, пообщался с коллегами из других стран, обменялся мнениями с жителями столицы, а также посетил местные достопримечательности и решил рассказать о каждом аспекте отдельно. И начнём мы с отношения к тем, кто будет его освещать – журналистам, коих, по неофициальным данным, в будущей столице 22-го чемпионата мира ФИФА собралось ныне, на ЧМ по гандболу, аж 2000 человек.

Расходы на командировку

Абсолютно всех представителей СМИ, подавших заявки на аккредитацию, организационный комитет нынешнего чемпионата обеспечил билетами компании Qatar Airways в оба конца, вне зависимости от их континентальной принадлежности и места дислокации; проживанием на любой требуемый срок в период с 14 января по 2 февраля в минимум четырёхзвёздных гостиницах; а также трансферами из аэропорта в гостиницу и обратно. Решение элементарной алгебраической задачи с тремя известными даёт понимание того, что средний бюджет поездки одного репортёра обошёлся примерно в 6,3 тыс. американских долларов. Думаете, слишком жирно? Как бы не так, для официального Катара это капля в море – $ 12,6 млн (или $ 14 млн, если добавить сюда расходы на питание и транспорт) из потраченных в общей сложности $ 3 млрд (0,0042%).

Вид стандартного номера в гостинице Radisson Blu Фото: Лев Савари, «Чемпионат»

Презенты

Несложно догадаться, что на подарки акулам пера (а их в большинстве своём никто не ждал) официальный Катар тоже не поскупился. Видавшие виды и работавшие на крупных мероприятиях коллеги (в том числе и автор этих строк, прошедший все баскетбольные гранд-турниры и две Олимпиады) как на духу признавались, что ничего подобного за свои долгие карьеры не видели. Вместо традиционного набора из брелоков, ручек, блокнотов и флэшек в сшитых на скорую руку на китайских фабриках ранцах на сей раз каждый получил универсальный переходник с USB-портом для всех стран мира, портативный внешний аккумулятор экстра-ёмкости 20 800 мАч для заряда планшетов, смартфонов, электронных книг и другой портативной электроники, а также фирменный вместительный рюкзак на колёсах с выдвижной ручкой, традиционно пользующийся популярностью в августе у родителей детей младших классов.

Фирменный рюкзак с ручкой на колёсах Фото: Лев Савари, «Чемпионат»

Питание

Организация питания для журналистов также достойна наивысших комплиментов. Разве что самые притязательные из общего круга, предпочитающие на ужин королевские устрицы, лобстеров со свежей спаржей и стейки из мраморного мяса, будут придираться к тому, что подают в столовых на аренах чемпионата мира. Пара первых, по четыре вида салатов, гарниров, паст и горячего и десертов, претерпевающих изменения, а также фрукты, соки, воды, чай, кофе и даже мороженное – всё это в абсолютно неограниченном количестве можно потреблять в два приёма (с 14 до 17 и с 19 до 23) ежедневно. При этом если вы понимаете, что не успеваете на ужин, можете попросить человека за специальной стойкой соорудить вам сложный сэндвич и завернуть его в фольгу. Стоит отметить, что абсолютно все сотрудники службы общепита носят специальные перчатки и шапочки (а временами даже маски), а пробы еды во избежание неприятных последствий берутся каждый час.

Внешний аккумулятор экстра-ёмкости 20 800 мАч Фото: Лев Савари, «Чемпионат»

Гостиничный сервис

Можно только представить, насколько сытыми завершают особо прожорливые представители СМИ свой день, если учесть, что на завтраках в большинстве гостиниц кормят на убой. Однако не только за гастрономию стоит благодарить сотрудников отелей. Так, к примеру, в Radisson Blu, где остановились российские, немецкие, польские и аргентинские репортёры, каждый живёт по отдельности в двухместных номерах, имеет возможность бесплатно сдавать по три вещи в чистку ежедневно, заказывать в неограниченном количестве воду и фрукты и пользоваться бассейном, залом для фитнеса, саунами и ходить в клуб, работающий трижды в неделю. Стоит отметить, что обслуживающий персонал отелей в большинстве случаев сносно говорит на английском и выполняет свою работу на совесть без чаевых.

Рубашки и личные вещи после возвращения из прачечной Фото: Лев Савари, «Чемпионат»

Логистика

Если не рассматривать частный случай, когда совершавший первый трансфер по маршруту Доха – Аль-Духэйл – Лусаил водитель азиатского происхождения запутался в трёх кварталах и катал прессу по кругу минут 25, пока ему не помогли с помощью навигатора (к слову, именно российские журналисты), ко всему остальному нареканий нет и быть не может. У стоянки каждого медиаотеля дежурит специальный человек, который, несмотря на наличие стоек в лобби с расписанием, провожает людей в автобусы и сообщает, когда состоится отправление, как долго займёт путешествие до нужной арены, а также какая погода будет вечером. Разукрашенные в цвета ЧМ и брендированные шаттлы отправляются каждый полчаса и прибывают в большинстве случаев без опозданий (исключение – пробки) с 8 утра до 2 ночи.

Буфет с едой в пресс-центре арены «Лусаил» Фото: Лев Савари, «Чемпионат»

Отношение

«Если не облизывают, то стараются угодить во всём уж точно», – такой вывод можно сделать по итогам недели пребывания в Дохе. Любая просьба или вопрос моментально находят отклик у тех, в чьей ведомости он лежит. Так, забытая в гостинице аккредитация не повод для паники, если у вас нет в запасе двух лишних часов или вы не хотите их тратить на путешествие по маршруту «туда-обратно». Достаточно лишь оставить паспорт сотруднику полиции и получить временный пропуск, наделённый теми же функциями, что и ваш заламинированный документ. Причём на решение проблемы уходит от силы четверть часа. Стоит ли удивляться тому, что недопонимания и тем более конфликтов нет в принципе, а балом здесь правят любезность, вежливость и адекватность, в арабском мире и на Ближнем Востоке встречающиеся гораздо реже.