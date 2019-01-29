У российской армии будет главный вид спорта? ЦСКА одобряет!

Думаете, ЦСКА – это только футбол, хоккей и баскетбол? Ничего подобного. ЦСКА – это ещё и регби. И совсем скоро об этом будут знать все армейские болельщики. Ну, или почти все.

«Задача – сделать регби любимым, а ЦСКА – флагманом»

«В России регби – сильно недооценённый вид спорта, — огорчается генеральный директор регбийного клуба ЦСКА Евгений Арсентьев. Но это огорчение – всего на мгновение, потому что Арсентьев точно знает, что будет дальше. — Мы видим отношение к регби во многих странах мира. Видим его невероятную популярность. И приложим все усилия к тому, чтобы регби в России становился всё более узнаваемым и любимым видом спорта. Чтобы болельщики приходили на стадионы и получали искреннее удовольствие от этой, на наш взгляд, лучшей игры с мячом».



Ещё три года назад о том, чтобы реально говорить о популяризации регби на уровне страны, в ЦСКА могли лишь мечтать: «армейцы» тогда только-только начинали свой путь к высотам. Но запрягали недолго: буквально пары сезонов команде хватило, чтобы не просто обратить на себя внимание, но и наполнить клубный музей кубками: ЦСКА стал чемпионом во втором дивизионе чемпионата Москвы, вице-чемпионом в первом, а также стал обладателем трофеев в турнирах по регби-7 и призёром чемпионата России по пляжному регби.



Мощно для недавних дебютантов!



Задачи сегодняшнего ЦСКА поражают своими масштабами. В январе 2019 года клуб представил стратегию развития до 2023 года, и главными пунктами в ней являются чемпионство в Премьер-лиге, завоёванное на собственном регбийном стадионе, а также создание сети из сотни детско-юношеских секций и собственной академии в Москве и Московской области.



Ресурсы для этого у команды есть: клуб подписал соглашения с компаниями «Термодинамика», «Паблик Тотем» и «Смарт Вью». А желания достигать новых высот «армейцам» не занимать. Гендиректор клуба это лишь подтверждает.

«Наша задача – сделать ЦСКА флагманом, причём не только на российских просторах, но и на международных. Чтобы нас знали, уважали, ценили. Любое спортивное сообщество ставит перед собой самые высокие цели, и мы не исключение. Как вы знаете, ЦСКА всегда будет первым!»

«С армией мы будем сильнее»

В советском спорте ЦСКА в полном соответствии с названием всегда подчёркивал свою близость к армии и вооружённым силам, но в России чёткая граница размылась: чтобы, например, найти какие-то параллели между футбольными «армейцами» и силовыми структурами, нужно очень сильно постараться.



Регбисты же, напротив, решили обратиться к исторической традиции. Армия России – это не просто неисчерпаемый ресурс крепких спортсменов, но и целый просто для развития. Вы можете сходу сказать, какой вид спорта приходит в голову, когда речь заходит о российской армии? Сходу трудно сказать. А что если таким видом спорта станет регби?



«Очень хочется сделать регби видом спорта, который будет ассоциироваться с российской армией, — продолжает Арсентьев. — Мы сейчас ведём большую работу по популяризации регби в вооружённых силах и силовых структурах. Это действительно большая, мощная история. У нас уже открыто 22 секции в военных вузах и кадетских училища, а в 2019 году мы планируем открыть ещё 16».



И как тут не заметить, что в федерации регби есть большой и серьёзный комитет по развитию вида спорта в вооружённых силах и силовых структурах, главой которого является президент клуба ЦСКА Алексей Митрюшин. Охват армии – это сверхзадача для современного российского регби.

В 2019 году ЦСКА совместно с федерацией проведёт Кубок Вооружённых Сил, турнир в Севастополе ко Дню ВМФ, межведомственный турнир силовых структур и даже международный Кубок союзников с участием команд стран СНГ ко Дню Победы.

«Всё-таки ЦСКА – армейская команда. И только во взаимодействии с армией мы будем сильнее», – подчёркивает Арсентьев.

«Мама, мы ЦСКА!»

Но не одной только армией планирует покорять регбийный мир ЦСКА. На службу спорту поставят и искусство. В список членов попечительского совета клуба вошли не только люди с погонами и званиями или выдающиеся чемпионы, но и деятели современной культуры: в частности кинорежиссёр Илья Куликов и музыкант Василий Вакуленко, известный как Баста.



Баста – это болельщик ЦСКА с большим стажем, человек, которого можно увидеть на трибунах. Он с интересом относится к регбийному клубу ЦСКА. Как вы знаете, мы записали клип «Мама, мы ЦСКА». Из этого получилась очень яркая медийная история, которую мы будем продолжать.

С Ильёй Куликовым ЦСКА планирует вести совместную работу над фильмом о регби. Планируют «армейцы» выпустить и свою линейку регбийной одежды. А ещё – вместе с прославленным лыжником олимпийским чемпионом Александром Легковым заниматься развитием детского спорта. Одним словом, наступать «армейцы» собираются во всех направлениях.



Такая атака современному российскому регби однозначно нужна!