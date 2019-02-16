Кубок мира по биатлону. Восьмой этап. Гонки преследования. LIVE

ГОНКИ ДНЯ:

*** 20:05 мск. ОНЛАЙН женской гонки преследования читайте ПО ССЫЛКЕ ***

*** 00:05 мск. ОНЛАЙН мужской гонки преследования читайте ПО ССЫЛКЕ ***

Общий зачёт Кубка мира по биатлону 2018/19. Мужчины, женщины



Полный календарь Кубка мира по биатлону 2018/19

ОНЛАЙН ДНЯ

08:45. Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. В Солт-Лейк-Сити, США, продолжается восьмой этап Кубка мира по биатлону 2018/19. 16 февраля в расписании этапа запланированы две гонки преследования — мужская и женская. Российские биатлонисты продолжают бороться за медали и кубковые очки, так что сегодня нам будет за кого поболеть. «Чемпионат» проведёт свою традиционную онлайн-трансляцию соревновательного дня, мы расскажем обо всём самом важном, что происходит на биатлонном стадионе и рядом с ним. Не пропустите!