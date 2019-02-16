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«Сельта» — «Леванте». 16 февраля. Смотреть онлайн
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14:50 Мск
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Биатлон, Кубок мира 2019, 8-й этап, Солт-Лейк-Сити: 16 февраля — трансляция

Александр Логинов, Йоханнес Бё
«Чемпионат»
Фото: РИА Новости
Кубок мира по биатлону. Восьмой этап. Гонки преследования. LIVE
Все события 16 февраля на этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити. Новости, важные факты, фишки дня, фото, видео — в нашей хронике.
Другие / Биатлон

ГОНКИ ДНЯ:

*** 20:05 мск. ОНЛАЙН женской гонки преследования читайте ПО ССЫЛКЕ ***

*** 00:05 мск. ОНЛАЙН мужской гонки преследования читайте ПО ССЫЛКЕ ***

Общий зачёт Кубка мира по биатлону 2018/19. Мужчины, женщины

Полный календарь Кубка мира по биатлону 2018/19

ОНЛАЙН ДНЯ

08:45. Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. В Солт-Лейк-Сити, США, продолжается восьмой этап Кубка мира по биатлону 2018/19. 16 февраля в расписании этапа запланированы две гонки преследования — мужская и женская. Российские биатлонисты продолжают бороться за медали и кубковые очки, так что сегодня нам будет за кого поболеть. «Чемпионат» проведёт свою традиционную онлайн-трансляцию соревновательного дня, мы расскажем обо всём самом важном, что происходит на биатлонном стадионе и рядом с ним. Не пропустите!

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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