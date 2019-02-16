Букмекеры назвали фаворитов женской гонки преследования в Солт-Лейк-Сити

Сегодня, 16 февраля, на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити (США) состоится женская гонка преследования на 10 км с четырьмя огневыми рубежами. Старт будет дан в 20:05 мск.



Главными фаворитками считаются норвежка Марте Олсбю-Ройзланд (2.75), финка Кайса Мякяряйнен (3.00) и Анастасия Кузьмина из Словакии (4.50). Следом идут Доротея Вирер из Италии (9.00), немка Франциска Хильдебранд (10.0), Моника Хойниш из Польши (11.0), а также немка Денис Херман (13.0) и Лиза Виттоцци из Италии (21.0).



Поставить на Ульяну Кайшеву предлагают за 151.0. Победа Маргариты Васильевой оценивается коэффициентом 301.0.



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