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Фигурное катание, ЧМ 2019: Медведева в сборной России, скандал, как так?

Евгения Медведева
Алексей Адамов
Фото: РИА Новости
Медвежья услуга. Кому нужна такая Медведева на чемпионате мира?
Федерация фигурного катания убила «маленькую девочку» в Туктамышевой и в болельщиках. Господи, ну какая Медведева на чемпионате мира?!
Другие / Фигурное катание

Массовое «убийство» девочек

«Внутри меня всё ещё была маленькая девочка, которая наивно верила. Вы её убили».

Так пронзительно Елизавета Туктамышева отреагировала на решение тренерского совета о невключении её в основной состав сборной России на чемпионат мира. Точнее и не скажешь. Страшно представить, сколько таких «маленьких девочек» в нас растоптала федерация фигурного катания, отправив в Сайтаму Евгению Медведеву и оставив Туктамышеву в запасе.

Признаю: я был уверен, что Лиза обязательно поедет на чемпионат мира. Даже когда она уступила 1,71 балла Жене в Великом Новгороде. Даже когда федерация всеми правдами и неправдами откладывала решение. Читал комментарии о том, что всё уже решено в пользу Медведевой, и думал: «Ребята, да у вас паранойя!» Такого не может быть.

Ну какая Медведева на чемпионате мира?! Это просто за гранью.

Руки прочь от Медведевой! Она заслужила место на чемпионате мира
И теперь Женю «травят», ведь наше фигурное катание – такая жёсткая штука. А за Туктамышеву просто обидно.

Состав после дедлайна

В России состав сборной России на чемпионат мира формируется путём обсуждения на тренерском совете, а затем утверждается исполкомом федерации. Отправить заявку на японский турнир, который пройдёт с 18 по 24 марта, нужно было не позднее 25 февраля. Определить состав до дедлайна специалисты не успели, а потому в Международный союз конькобежцев была отправлена заявка образца чемпионата Европы.

Медведева, Туктамышева и Загитова — в заявке России на ЧМ по фигурному катанию

Всем было очевидно, что тянут исключительно из-за решения по третьей одиночнице. В остальных дисциплинах интриги толком и не было. Да и если бы даже была, то мало кто обратил бы на это внимание. В итоге состав объявили через два дня после того, как отправили в ISU заявку. У мужчин за неимением лучшего в Сайтаму отправятся Михаил Коляда, Максим Ковтун и Александр Самарин. В спортивных парах, как и в танцах на льду, никаких вопросов тоже нет.

Чемпионат мира по фигурному катанию. Сайтама, Япония. 18-24 марта

Состав сборной России

Женщины: Софья Самодурова, Алина Загитова, Евгения Медведева.
Запасные: Елизавета Туктамышева, Станислава Константинова.

Мужчины: Александр Самарин, Максим Ковтун, Михаил Коляда.
Запасные: Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев, Сергей Воронов.

Спортивные пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Забияко/Александр Энберт, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.
Запасные: Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Алиса Ефимова/Александр Коровин

Танцы на льду: Александра Степанова/Иван Букин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов.
Запасные: Софья Евдокимова/Егор Базин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Бетина Попова/Сергей Мозгов.

Забудьте о спортивном принципе

А теперь о главном. Сторонники поездки Медведевой на чемпионат мира утверждают, что спортивный принцип был соблюдён. Да что вы? О каком спортивном принципе вообще может идти речь, когда участниц главного старта сезона выбирают голосованием? Получается, 19 членов совета, проголосовавших за Женю, этот самый принцип свято чтят, а остальные восемь его нагло попрали?

Весь «спортивный принцип» сводится к тому, что Медведева по сумме двух программ на 1,71 балла опередила Туктамышеву в финале Кубка России. Крошечная разница и неидеальное катание обеих спортсменок тут же породили волны негодования относительно судейства. Мол, Евгении поставили неоправданно завышенные компоненты, а Лизу просто «задушили». Такое ощущение, что чиновники федерации только этого и добивались. Всем отлично известно, что любые обсуждения оценок – в пользу бедных. Хоть под лупой рассматривай каждый элемент, цифры в протоколе не изменятся.

Иллюзия отбора

В эти жаркие дни болельщики фигурного катания часто вспоминали о цирке, но ещё чаще намекали на клоунов. А надо было обратить взор на иллюзионистов. Секрет любого трюка в том, чтобы заставить зрителя сосредоточиться на второстепенном и отвлечь от того, что превращает ловкость рук в настоящее волшебство. Финал Кубка России в Новгороде – не что иное, как отвлекающий манёвр. Последний раз участница финала Кубка ездила на чемпионат мира пять лет назад. Всё остальное время этот турнир служил площадкой для фигуристов второго эшелона. Кстати, в других дисциплинах так было и в этом году.

Так почему вдруг второстепенные национальные соревнования стали ключевыми в отборе на чемпионат мира именно у женщин и именно в этом году? Не потому ли, что другого способа хоть как-то обосновать участие Медведевой в чемпионате мира просто не было?

Вот уже Татьяна Тарасова, комментируя решение тренерского совета, открыто говорит: «Соревнования в Новгороде для чего проводились? Чтобы определить, кто поедет». Интересно, а если бы Женя не выступала в этом сезоне и на поездку в Сайтаму претендовали Туктамышева и Константинова, им бы тоже устроили отбор в Новгороде? Терзают сомнения.

Решение против Медведевой

Медведева двумя сезонами полного доминирования дала право называть себя одной из величайших фигуристок в истории. Безумно болезненно проиграв Загитовой на Олимпиаде, она нашла новую мотивацию и кардинально поменяла жизнь. Женя прекрасная, цельная и очень сильная. Она бы точно не сломалась после одного неудачного сезона и продолжила бы гнуть свою линию. Но в федерации решили иначе. Устроили для неё дополнительный отбор и в итоге отправили на чемпионат мира бывшую чемпионку, которая в этом сезоне не откатала чисто ни на одном турнире.

А заодно разворошили гнездо хейтеров, которые только и ждут провала от бывшей подопечной Тутберидзе, переехавшей в Канаду. Теперь у них есть реальный аргумент для обвинения Жени во всех грехах. Двукратную чемпионку мира начали травить, и это ужасно. Но по-другому и быть не могло, потому что её включение в состав сборной – верх несправедливости. Шансы на медаль у Евгении, конечно, есть, но куда вероятнее, что она даже с чистыми прокатами окажется вне пьедестала. Если это произойдёт, то нынешняя «травля» покажется цветочками.

Как бы не вышло, что Медведевой оказали медвежью услугу.

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