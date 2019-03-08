Если это репетиция чемпионата мира 2020, то за всех этих Загитовых, Медведевых и Кихир становится страшно, больно и даже обидно.

Золото? Дайте два! Трусова и Щербакова разрывают всех на чемпионате мира

В этом сезоне к юниорским турнирам приковано особое внимание. Ещё бы, ведь сразу три российские девушки, собирающие всё золото, уже в следующем году получат путёвки во взрослую спортивную. Для Александры Трусовой, Анны Щербаковой и Алёны Косторной юниорский чемпионат мира в Загребе должен был стать своеобразным выпускным, последним серьёзным стартом перед выходом на новую высоту, где болельщики ждут их с трепетом, а соперницы – с ужасом.

К сожалению, незадолго до старта турнира «по медицинским показаниям» снялась вице-чемпионка мира среди юниорок-2018 и действующая победительница финала юниорского Гран-при Алёна Косторная. Никаких разъяснений от группы Тутберидзе или федерации не последовало, а потому болельщикам остаётся надеяться, что проблемы Алёны не носят серьёзный характер и не помешают ей в следующем году начать карьеру во взрослом фигурном катании. Вместо Косторной в Загреб в срочном порядке была отправлена 14-летняя Ксения Синицына.

Главная интрига крылась в противостоянии действующей чемпионки мира среди юниорок Трусовой и действующей чемпионки России по взрослым Щербаковой.

14-летняя фигуристка из России побила мировой рекорд. Но его нельзя считать Какая там Загитова? Какая Медведева? Лучшие фигуристки мира катаются в Перми и могут остаться без Олимпиады. Разве это справедливо?

Россиянка с другой планеты

Заявочный лист соревнований одиночниц на чемпионате мира среди юниоров в Загребе насчитывал почти 50 спортсменок, а потому звёздочки Тутберидзе вынуждены были ждать своего выхода на лёд более пяти часов. Щербакова получила 40-й стартовый номер, а Трусова – 46-й, последний среди всех участниц. В первых разминках уровень фигуристок оставлял желать лучшего. Впрочем, смотря с кем сравнивать. Если с громыхнувшим на Универсиаде в Красноярске бразильцем, то они просто богини фигурного катания.

Бразильский фигурист опозорил спорт и Универсиаду. Или он молодец? Это было худшее выступление в истории настоящего фигурного катания. Смотрите сами. А вы бы нашли в себе силы на такое?

Достаточно сказать, что первым 15 участницам не покорился даже рубеж в 50 баллов. Первой его преодолела грузинка Алина Урушадзе, а спустя несколько минут зрители арены в столице Хорватии увидели по-настоящему классное и чистое выступление. К нашей радости, продемонстрировала его россиянка. Ксения Синицына, несмотря на сжатые сроки для подготовки, смогла собраться и безошибочно откатать непростой технический контент. Ученица Светланы Пановой буквально источала уверенность и без каких-либо помарок прыгнула сначала тройной флип, затем двойной аксель, а во второй половине программы и каскад тройной лутц-тройной тулуп.

Компоненты у Ксении пока уступают технической составляющей, но суммарные 66,52 балла стали отличной заявкой на очень высокое место по итогам короткой программы. Фигуристки сменяли одна другую, но результат россиянки ещё долго оставался недосягаемым. Здорово откатала американка Ханна Харрелл, но уступила Ксении почти 4 балла. Соревнования в короткой программе приближались к развязке, а никого, кто мог бы потеснить с первой позиции Синицыну, видно не было.

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Щербакова спасает каскад

Перед выступлением заключительной фигуристки в предпоследней разминке зал взорвался аплодисментами. На лёд вышла действующая чемпионка России Анна Щербакова, и практически сразу стало ясно, что лидерству Синицыной придёт конец. Это был совсем другой уровень. Аня заворожила публику трогательным катанием. Немного детским, но на юниорском чемпионате это не вызывает противоречия.

Фигурное катание. Чемпионат мира среди юниоров. Загреб

Юниорки. После короткой программы



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3. Тин Цуи (США) – 67,69.

4. Ксения Синицына (Россия) – 66,52. 1. Анна Щербакова (Россия) – 72,86.2. Александра Трусова (Россия) – 72,49.3. Тин Цуи (США) – 67,69.4. Ксения Синицына (Россия) – 66,52.

В техническом плане всё тоже было великолепно, за исключением помарки на каскаде тройной лутц – тройной тулуп во второй половине программы, но Щербакова вытащила этот элемент и набрала приличные 41,53 балла за технику. По компонентам всё было ещё лучше, причём абсолютно без вопросов. Сумма 72,86 – на 6 с лишним баллов выше, чем у Синицыной.

Трусова выдерживает напряжение

В теории опередить Щербакову могли шесть участниц заключительной разминки, но вряд ли кто-то сомневался в том, что реальные шансы на это были только у Трусовой. А вот сместить с промежуточной второй позиции Синицыну могли сразу несколько фигуристок. К сожалению, увидеть только россиянок в тройке лучших после короткой программы помешала американка Тин Цуи, которая благодаря отличной технике опередила Синицыну на 1,17 балла. Перед произвольной – практически ничего.

Несмотря на невесомую лёгкость Щербаковой, самой популярной фигуристкой юниорского чемпионата мира в Хорватии является Трусова, и реакция болельщиков на её выход это только подтвердила. У Саши на трибунах был заметен многочисленный личный фан-клуб, и феноменальная ученица Тутберидзе поклонников не подвела. Конечно, коронкой Саши считается произвольная, где она поражает воображение четверными, но и короткая программа на этот раз ей удалась. Чувствовалось, что действующая чемпионка мира нервничает, однако на катании это почти не сказалось. Трусова всё сделала уверенно, на хорошие плюсы.

В итоге Щербакова выиграла короткую программу с микроскопическим преимуществом в 0,37 балла, а по оценке за компоненты двух вундеркиндов и вовсе разделили 0,01 балла, в пользу Трусовой. Тем интереснее будет борьба в произвольной, где в ход пойдут четверные. А у Синицыной есть всё, чтобы взять бронзу и доказать, что она занимает в Загребе не чьё-то место, а своё собственное.