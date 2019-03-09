Девочки из России вывели фигурное катание в космос. Остальным можно заканчивать?

Думали, против четверных есть оружие? Забудьте! 14-летняя Трусова всем всё доказала. И плевать, что Щербакова лучше.

В этом сезоне произвольная программа любых юниорских соревнований с участием Александры Трусовой и Анны Щербаковой – это больше, чем спорт. Даже далёкие от фигурного катания люди с нетерпением ждут выступления подопечных Этери Тутберидзе, чтобы своими глазами увидеть невероятный и завораживающий аттракцион – четверные прыжки одиночниц.

После короткой программы на чемпионате мира среди юниоров в Загребе и победившая Щербакова, и уступившая ей крошечные 0,37 балла Трусова пообещали, что в произвольной будут прыгать четверные. В принципе, никто в этом и не сомневался, ведь каждая из них приехала в Хорватию исключительно за золотом.

Но победа могла достаться только одной из них. Той, кто лучше исполнит четверной прыжок.

Золото? Дайте два! Трусова и Щербакова разрывают всех на чемпионате мира Если это репетиция чемпионата мира 2020, то за всех этих Загитовых, Медведевых и Кихир становится страшно, больно и даже обидно.

Инопланетянки и все остальные

С точки зрения обывателя, соревнования вряд ли бы много потеряли, участвуй в них только чудо-девочки Тутберидзе. Другое дело, что для подавляющего большинства фигуристок старт в Загребе стал главным в сезоне, а то и в карьере. В конце концов, они же не виноваты, что в России есть комбинат по подготовке вундеркиндов от фигурного катания. Поэтому логично было бы рассматривать произвольную программу как соревнования 22 лучших молодых фигуристок мира, за победу в которых дают бронзу.

А дальше, как бонус, прокаты инопланетянок Трусовой и Щербаковой. Благо последние стартовые номера Саши и Ани к этому располагают.

Надо сказать, что в первой и, конечно, менее интересной для нас части, тоже были те, кто уже завтра способен навести шороху во взрослых турнирах. К тому же, россиянка Ксения Синицына всерьёз претендовала на ту самую бронзовую роль – первой после богинь.

14-летняя фигуристка из России побила мировой рекорд. Но его нельзя считать Какая там Загитова? Какая Медведева? Лучшие фигуристки мира катаются в Перми и могут остаться без Олимпиады. Разве это справедливо?

Азиатки выходят вперёд

Первые любопытные события произошли во второй разминке. Японка Юхана Йокои показала очень чистый и лёгкий прокат с хорошими по амплитуде прыжками и быстрыми вращениями. Общее позитивное впечатление отразилось и на табло – достойные 118,56 балла за произвольную и 170,17 в сумме. Японка пробыла в лидерах до выступления Хаеин Ли. Кореянка все прыжки сделала здорово, но даже не пыталась объединить их в единое представление. Тем не менее, по компонентам она обошла Йокои и вышла на первую позицию.

Превзойти результаты кореянки и японки в предпоследней разминке удалось только ещё одной представительнице Южной Кореи Янг Ю. Энергичный прокат под музыку из «Пиратов Карибского моря» не оставил равнодушным ни зрителей, ни судей – Ю задала неплохую планку для последних шести спортсменок – 123,20 балла. Первая же фигуристка из заключительной разминки, японка Юна Сираива, отодвинула кореянку с лидерской позиции. С двумя недокрутами она получила хорошие 59,77 балла за компоненты и опередила Ю на 0,18 балла в произвольной и 6,84 по сумме. Американка Ханна Харрелл тремя грубыми ошибками самостоятельно вычеркнула себя из борьбы за пьедестал.

Российского пьедестала не будет

К радости российских болельщиков, Ксения Синицына свой шанс упускать не стала. 14-летняя девушка по большей части справилась с труднейшей программой, исполнив все три каскада во второй половине. Даже плохой выезд с тройного лутца в каскаде не помешал Ксюше получить высокие баллы и обойти Сираиву по суммарной оценке – 188,84. Отнять бронзу у Синицыной могла только представительница США Тин Цуи. Американка подарила надежду, завалив тройной флип, но судьи выписали ей щедрые компоненты, да и по технике она набрала больше, чем Синицына.

Первый акт длиною в 22 проката завершился победой американки Тин Цуи. Россиянка Ксения Синицына стала второй среди землян.

Фигурное катание. Чемпионат мира среди юниоров. Загреб

Юниорки. Итоговое положение



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3. Тин Цуи (США) – 194,41.

4. Ксения Синицына (Россия) – 188,84. 1. Александра Трусова (Россия) – 222,89.2. Анна Щербакова (Россия) – 219,94.3. Тин Цуи (США) – 194,41.4. Ксения Синицына (Россия) – 188,84.

Против квада нет приёма

Трусова вышла на лёд под восхищённые выкрики болельщиков из персональной группы поддержки, державших в руках плакаты: «Русская ракета». И Саша сразу полетела в космос. Хороший четверной лутц завершился падением, но Трусова не дала даже расстроиться, тут же прыгнув феноменальный каскад четверной тулуп тройной тулуп, а затем окончательно добив зрителей ещё одним чистым четверным тулупом. Была ещё ошибка на каскаде тройной лутц тройной риттбергер, но при такой сложности на это вполне можно закрыть глаза. В итоге фантастические 86,96 балла за технику и сумма 150,40. Просто параллельная реальность какая-то!

После такого Щербаковой, которая по технической базе уступала Трусовой, было неимоверно тяжело, но Аня и глазом не моргнула. Действующая чемпионка России среди взрослых классно выполнила все прыжки, включая четверной лутц в начале программы, идеально попала в музыку и в который раз поразила попаданием в совсем недетский образ. Но, когда соперница чисто делает два четверных, никакой артистизм или чистота катания не спасут.

Александра Трусова покидает юниорские соревнования в ранге двукратной чемпионки мира. У Щербаковой такого звания нет, зато хрупкая и трогательная Аня вполне может обзавестись им в следующем году, уже по взрослым.