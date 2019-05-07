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Фигурист из России прыгнул пять разных четверных – кто он, на что способен?

Владимир Самойлов
Алексей Адамов
Фото: instagram.com/samoylov_vs/
Русский фигурист удивил мир сложнейшими прыжками. Наш чемпион на подходе?
Увы, опять нет. Владимир Самойлов хайпанул на славу. Теперь все знают, что он может прыгать пять разных четверных. На тренировке.
Другие / Фигурное катание

В фигурном катании впору вводить соревнования по прыжкам на тренировках. В соцсетях регулярно появляются видео, на которых фигуристы исполняют сложнейшие элементы. При этом у болельщиков тренировочные подвиги нередко вызывают не только понятное восхищение, но и резонное сомнение: мол, а сможешь повторить на официальном старте?

Если российский фигурист Владимир Самойлов на соревнованиях исполнит пять разных четверных, как сделал это на тренировке, то всерьёз бросит вызов феноменальному Нейтану Чену и станет достойным наследником своего бывшего тренера Евгения Плющенко. Вся загвоздка в том, что Самойлов пока и в России далеко не на ведущих ролях, а ему на днях исполнится 20 лет.

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Очередной «наследник Плющенко»

Прежде всего, Владимир Самойлов – не выскочка и не ноунейм. Его имя давно знакомо специалистам и особенно въедливым болельщикам. Одно время в нём видели «нового Плющенко» (как и в каждом более или менее ярком россиянине-одиночнике последнего десятилетия), но оправдать авансы пока не получается.

Владимир часто менял тренеров, успел поработать и с Инной Гончаренко в ЦСКА, и с Этери Тутберидзе в «Хрустальном». Летом 2017 года перспективный фигурист перешёл в Академию Евгения Плющенко и всего за месяц выучил четверной флип. В первом же сезоне у Плющенко Самойлов добился качественного скачка результатов – шестое место на взрослом чемпионате России и бронза в финале Кубка позволили ему попасть в резерв сборной России. Однако если другой резервист Андрей Лазукин своим шансом воспользовался по максимуму, то Самойлов сдал позиции и на последнем чемпионате России оказался за пределами топ-10. Возможно, сказалась очередная смена тренера: по ходу сезона он перешёл из Академии Плющенко в школу «Москвич».

Подвиг на тренировке

Глядя на результаты, Самойлова можно было причислить к легиону талантливых фигуристов, споткнувшихся на пути к вершине. Однако за неделю до 20-летнего юбилея Владимир внезапно оказался в центре внимания СМИ и болельщиков. Ему снова прочат выдающуюся карьеру и сравнивают с Плющенко. Всё изменил видеоролик с тренировки, на котором фигурист исполнил все пять прыжков в четыре оборота. К четверным флипу, лутцу, риттбергеру, сальхову и тулупу спортсмен добавил каскад тройной аксель тройной риттбергер. Все прыжки исполнены чисто, с хорошими выездами.

Видео Самойлова не зря всколыхнуло Интернет. То, что он показал, действительно впечатляет. Даже на тренировках на такое способны лишь несколько человек в мире. А уж на соревнованиях четверные риттбергер, лутц и флип по-прежнему подвластны только лучшим из лучших. Но восторг быстро сменяется скепсисом. Во-первых, если бы он чисто выполнял хотя бы половину этих прыжков на соревнованиях, то давно бы представлял Россию на чемпионатах Европы и мира, причём с хорошими шансами на медали. Во-вторых, смущает комментарий Владимира к видео с тренировки: «Сезон нужно заканчивать на хорошей ноте». Вообще, сезон для него, по сути, закончился после февральского финала Кубка России, где он занял 11-е место из 13 участников. Весь прошлый сезон соревновательный арсенал четверных Самойлова ограничивался сальховом и лутцем.

Правильный вектор

Пока поступок Самойлова выглядит скорее как способ напомнить о себе после неудачного сезона. Вряд ли стоит ждать, что 20-летний фигурист вдруг начнёт штамповать на соревнованиях четверные флипы и риттбергеры. В современном фигурном катании заявки на мировое господство делаются гораздо раньше, чем в 20 лет. К примеру, король четверных Нейтан Чен старше Владимира всего на неделю, а уже выиграл два чемпионата мира. Да и Плющенко, с которым неизбежно сравнивают каждого молодого россиянина, к 20 годам уже был настоящей звездой мирового масштаба. Сейчас фигурное катание – не тот вид спорта, где можно в одночасье из аутсайдера национальных турниров превратиться в призёра чемпионатов мира, тем более в 20 лет.

Однако в целом стремление Самойлова усложнять программы абсолютно понятно и обосновано. По компонентам он уступает даже российским лидерам, не говоря уже о мировых, так что компенсировать отставание надо как раз оценкой за технику. Лишь бы четверные так же уверенно давались ему на важнейших стартах под пристальным взглядом телекамер, как на рядовой тренировке в объективе тренерского телефона.

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