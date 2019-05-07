Русский фигурист удивил мир сложнейшими прыжками. Наш чемпион на подходе?

В фигурном катании впору вводить соревнования по прыжкам на тренировках. В соцсетях регулярно появляются видео, на которых фигуристы исполняют сложнейшие элементы. При этом у болельщиков тренировочные подвиги нередко вызывают не только понятное восхищение, но и резонное сомнение: мол, а сможешь повторить на официальном старте?

Если российский фигурист Владимир Самойлов на соревнованиях исполнит пять разных четверных, как сделал это на тренировке, то всерьёз бросит вызов феноменальному Нейтану Чену и станет достойным наследником своего бывшего тренера Евгения Плющенко. Вся загвоздка в том, что Самойлов пока и в России далеко не на ведущих ролях, а ему на днях исполнится 20 лет.



Так кто же он на самом деле: новая надежда России или очередной герой «Инстаграма»?

Чемпион «Инстаграма». Чудо-прыжок юного фигуриста из России – это полная ерунда 12-летний Максим Белявский хотел удивить мир прыжком в пять оборотов. Но не удивил. Оказывается, так может почти каждый.

Очередной «наследник Плющенко»

Прежде всего, Владимир Самойлов – не выскочка и не ноунейм. Его имя давно знакомо специалистам и особенно въедливым болельщикам. Одно время в нём видели «нового Плющенко» (как и в каждом более или менее ярком россиянине-одиночнике последнего десятилетия), но оправдать авансы пока не получается.



Владимир часто менял тренеров, успел поработать и с Инной Гончаренко в ЦСКА, и с Этери Тутберидзе в «Хрустальном». Летом 2017 года перспективный фигурист перешёл в Академию Евгения Плющенко и всего за месяц выучил четверной флип. В первом же сезоне у Плющенко Самойлов добился качественного скачка результатов – шестое место на взрослом чемпионате России и бронза в финале Кубка позволили ему попасть в резерв сборной России. Однако если другой резервист Андрей Лазукин своим шансом воспользовался по максимуму, то Самойлов сдал позиции и на последнем чемпионате России оказался за пределами топ-10. Возможно, сказалась очередная смена тренера: по ходу сезона он перешёл из Академии Плющенко в школу «Москвич».

Подвиг на тренировке

Глядя на результаты, Самойлова можно было причислить к легиону талантливых фигуристов, споткнувшихся на пути к вершине. Однако за неделю до 20-летнего юбилея Владимир внезапно оказался в центре внимания СМИ и болельщиков. Ему снова прочат выдающуюся карьеру и сравнивают с Плющенко. Всё изменил видеоролик с тренировки, на котором фигурист исполнил все пять прыжков в четыре оборота. К четверным флипу, лутцу, риттбергеру, сальхову и тулупу спортсмен добавил каскад тройной аксель тройной риттбергер. Все прыжки исполнены чисто, с хорошими выездами.

Видео Самойлова не зря всколыхнуло Интернет. То, что он показал, действительно впечатляет. Даже на тренировках на такое способны лишь несколько человек в мире. А уж на соревнованиях четверные риттбергер, лутц и флип по-прежнему подвластны только лучшим из лучших. Но восторг быстро сменяется скепсисом. Во-первых, если бы он чисто выполнял хотя бы половину этих прыжков на соревнованиях, то давно бы представлял Россию на чемпионатах Европы и мира, причём с хорошими шансами на медали. Во-вторых, смущает комментарий Владимира к видео с тренировки: «Сезон нужно заканчивать на хорошей ноте». Вообще, сезон для него, по сути, закончился после февральского финала Кубка России, где он занял 11-е место из 13 участников. Весь прошлый сезон соревновательный арсенал четверных Самойлова ограничивался сальховом и лутцем.

Правильный вектор

Пока поступок Самойлова выглядит скорее как способ напомнить о себе после неудачного сезона. Вряд ли стоит ждать, что 20-летний фигурист вдруг начнёт штамповать на соревнованиях четверные флипы и риттбергеры. В современном фигурном катании заявки на мировое господство делаются гораздо раньше, чем в 20 лет. К примеру, король четверных Нейтан Чен старше Владимира всего на неделю, а уже выиграл два чемпионата мира. Да и Плющенко, с которым неизбежно сравнивают каждого молодого россиянина, к 20 годам уже был настоящей звездой мирового масштаба. Сейчас фигурное катание – не тот вид спорта, где можно в одночасье из аутсайдера национальных турниров превратиться в призёра чемпионатов мира, тем более в 20 лет.



Однако в целом стремление Самойлова усложнять программы абсолютно понятно и обосновано. По компонентам он уступает даже российским лидерам, не говоря уже о мировых, так что компенсировать отставание надо как раз оценкой за технику. Лишь бы четверные так же уверенно давались ему на важнейших стартах под пристальным взглядом телекамер, как на рядовой тренировке в объективе тренерского телефона.