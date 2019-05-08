«Две-три показательные казни». С допингом в России нельзя бороться силой

Олимпийский чемпион Антон Шипулин призывает показательно казнить за допинг. Забавно, что год назад с ним уже обошлись подобным образом.

Допинговые пожары, полыхавшие в России пару лет тому назад, постепенно утихли. Российских спортсменов перестали разоблачать одного за другим, подготовка к крупным стартам идёт своим чередом, и даже президент ВАДА отмечает, что Россия на удивление хорошо себя ведёт.

Активная борьба с допингом ведётся уже на государственном уровне: ещё в 2016 году президент страны подписал закон о введении уголовной ответственности за склонение спортсменов к употреблению допинга, и законы в этой сфере продолжают совершенствоваться. Весной был подписан закон о введении крупных штрафов за распространение и применение допинга.

Не хватает только показательных казней. А ведь многие ждут этих акций устрашения!

Показательная казнь уже была

«На днях Путин подписал законопроект о штрафах за употребление допинга для спортсменов и тренеров. Я бы даже ужесточил, чтобы ни у кого из тренеров и врачей не возникало желания предложить спортсмену допинг. Прямо бы уголовное наказание. Две-три показательные казни, чтобы даже мысли эти навсегда отпали, тем более у молодых спортсменов».

Это слова олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина. В 2019 году он завершил карьеру спортсмена и подался в политику – будет избираться депутатом от «Единой России».

Шипулин — про закон о допинге: 2-3 показательные казни, чтобы и мыслей не было

Когда Шипулин был спортсменом, он практически не позволял себе резких высказываний. А сейчас либо понял, что нечего терять, когда закончил карьеру, либо решил наращивать давление в преддверии выборов: в яркости и медийности Шипулину ещё есть, куда расти.

Шипулин ещё не стал депутатом. Но уже врал народу и тратил его деньги? Тихонов обвинил Шипулина в том, что он предал команду и врал народу. А вы чувствуете себя обманутыми?

Но суть в другом: праведный гнев Антона совершенно понятен. К лучшему российскому биатлонисту последнего десятилетия никогда не возникало претензий с точки зрения нарушения антидопинговых правил. И чистому спортсмену, понятное дело, не нравится, если его конкуренту может выходить за дозволенные границы и не нести за это никакого наказания.

Вот только показательно казнить можно даже тех, кто никакие правила не нарушал.

В 2018 году на Олимпиаде в Пхёнчхане Антон Шипулин мог всерьёз побороться за личное олимпийское золото. Но ему не дали такой возможности. Вы помните унизительную процедуру допуска на Игры без флага и гимна по приглашениям от Международного олимпийского комитета? Захотели – позвали, захотели – нет. Лыжника Устюгова, конькобежца Юскова, шорт-трекиста Ана – никого из этих чистых спортсменов не позвали. Как и биатлониста Шипулина. Никаких сомнений, что последнего это надломило и заставило завершить карьеру.

А история с российскими легкоатлетами. А допуск России на Олимпиаду-2016?

Это ли не показательные казни? Это ли не настоящие, действенные акции устрашения?

И где гарантия, что в России не произойдёт нечто подобное?

«Улыбайтесь. Шеф любит идиотов». Хотя бы Шипулин – это повод для драки? А хотя так вам (нам) и надо. Вылезайте из своих белых флагов и перестаньте быть нейтральными. Ваше главное событие жизни – полная лажа.

Развивать, а не казнить

Есть и ещё один важный аспект проблемы допинга.

Не секрет, что спортивная медицина и фармакология оказывают важнейшее влияние на результаты спортсменов. А допингом является только то, что было внесено в соответствующие списки запрещённых препаратов. И с того момента как в некой стране с передовой медициной разработали и применили в спорте некое средство, влияющее на результаты спортсмена, до того, как оно будет признано запрещённым, обычно проходит несколько лет.

Всё это к тому, что многие страны и многие спортсмены сознательно пользуются подобными путями улучшения результата, пока в правилах напрямую не напишут: вот так – нельзя.

И эти люди обвиняют Россию? Под подозрением – американский тренер чемпионов Оказывается, в Великобритании есть свой Виктор Чегин. Его подопечных массово ловили на допинге. Но его самого за это не наказали.

У нас есть дилемма. Один крайний случай применения препаратов – тренер в детской школе, пичкающий детей непонятными таблетками, которые позволят ему что-то выиграть, но погубят его здоровье. Другой – фармакология высших спортивных достижений, балансирование на грани нарушения правил, терапевтические исключения и прочие подобные хитрости.

По новым российским законам карать можно будет и тех, и других. Это ли нам необходимо?

Ясно, что Россия – это страна, где почти всегда ищут справедливости и хотят побеждать чисто, честно, на жилах. Но тогда можно отказаться и от смазки в лыжных гонках, и от технологичных комбинезонов в плавании, и от современных бутс в футболе. Тот, кто победит после этого, конечно, будет героем, но над остальными соперники просто посмеются.

Так что в спорте высших достижений нужно не стимулировать показательные казни, а развивать спортивную медицину и следить за правилами. Тогда и законы нарушать не придётся.