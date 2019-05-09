Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Статьи /

Пляжный футбол, Всемирные игры, Россия — Норвегия, 9 мая — трансляция

Сборная России по пляжному футболу
«Чемпионат»
Фото: BSRussia.com
Пляжный футбол. Всемирные пляжные игры-2019. Россия — Норвегия. LIVE
Сборная России по пляжному футболу открывает международный сезон. Все события матча Россия — Норвегия, фото и видео — в нашей хронике.
Другие / Пляжный футбол

ОНЛАЙН МАТЧА

09:00. Добрый день поклонники пляжного футбола, болельщики лучшей футбольной сборной страны. Соскучились за полгода по команде, по ярким эмоциями и победам? Время томительного ожидания завершилось. Сегодня сборная России стартует в официальном международном турнире — отборе ко Всемирным пляжным играм, которые пройдут этим летом в США. Первый соперник — не самый серьёзный, при всём уважении к сборной Норвегии. Но формат турнира будет давить на команду: квалификация проходит по олимпийской системе, и любое поражение в первые дня равносильно катастрофе.

Желаем удачи сборной России, запасаемся терпением и валидолом (куда ж без этого), и ждём победы! Присоединяйтесь к «Чемпионату»: будем болеть за наших футболистов вместе!

Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент