Пляжный футбол. Всемирные пляжные игры-2019. Россия — Норвегия. LIVE

ОНЛАЙН МАТЧА

09:00. Добрый день поклонники пляжного футбола, болельщики лучшей футбольной сборной страны. Соскучились за полгода по команде, по ярким эмоциями и победам? Время томительного ожидания завершилось. Сегодня сборная России стартует в официальном международном турнире — отборе ко Всемирным пляжным играм, которые пройдут этим летом в США. Первый соперник — не самый серьёзный, при всём уважении к сборной Норвегии. Но формат турнира будет давить на команду: квалификация проходит по олимпийской системе, и любое поражение в первые дня равносильно катастрофе.

Желаем удачи сборной России, запасаемся терпением и валидолом (куда ж без этого), и ждём победы! Присоединяйтесь к «Чемпионату»: будем болеть за наших футболистов вместе!