«Ростов-Дон» вырвал путёвку в финал. До победы в Лиге чемпионов один шаг

Более десяти лет российские клубы не играли в финале женской Лиги чемпионов. Эту серию прервал «Ростов-Дон», который за победу в турнире сыграет с венгерским «Дьёром». В полуфинале российская команда победила французский «Мец». Это был невероятный матч, в котором эмоции захлёстывали всех.

Две звезды

Первый тайм в исполнении ростовчанок получился шикарным. Очень классная игра в защите, превосходство в скорости и индивидуальном мастерстве, фантастический настрой и великолепная игра вратаря Анны Седойкиной и полусредних Анны Вяхиревой и Лоис Аббинг.



Началось всё со штормовой атаки француженок и мощнейшего броска в исполнении Нонсьян Ньомбла в штангу. Но тут же Вяхирева отправила в быстрый отрыв Юлию Манагарову, которая заработала семиметровый. Аббинг – точно. Вяхирева и в обороне отработала, перехватив мяч, а Виктория Борщенко, номинально левая крайняя, вынужденная играть в розыгрыше, красивейшим броском в девятку удвоила преимущество. А ещё украинская гандболистка вместе с Вяхиревой разыграла «парашют».

В обороне российская команда действовала настолько плотно и жёстко, что у француженок особо и не было времени на принятие решений. Схема трансформировалась даже по ходу одной атаки «Меца» — от «6-0» до «3-3». В атаке наши девушки иногда допускали ошибки, потери, которых было достаточно, честно говоря, но потрясающей обороной всё компенсировали.



Седойкина, конечно, играла феноменально. Она чехлила броски с краёв, нейтрализовала выход Ньомбла один на один и деморализовала соперниц. Француженки просто не знали, как ей забросить. Восемь мячей за тайм для «Меца» крайне мало.

Подопечные Эммануэля Майонна начали нервничать и порой переходили грань дозволенного в плане грубости. Один удар Грас Заади точно в шею Анне Вяхиревой был достоин удаления, но разыгрывающая «Меца» даже жёлтую карточку не получила. Лидер «Ростова-Дон» на 21-й минуте во время атаки подвернула ногу и с трудом покинула площадку.



Тут же вспомнился январский матч основного раунда Лиги чемпионов, когда в матче с тем же «Мецем» Вяхирева получила перелом левого локтя. На сей раз всё обошлось. Через пять минут Анна вернулась и тут же сделала слепую передачу на Владлену Бобровникову, которая оказалась без опеки.

Не без дёгтя. «Ростов-Дон» играючи вышел в «Финал четырёх» Лиги чемпионов Ответный четвертьфинальный матч с «Ференцварошем» превратился в избиение. Таких матчей полно и в российской Суперлиге.

«Мец» не удержал Вяхиреву

Но во втором тайме всё было иначе. Француженки перестроились в обороне, начав персонально играть против Анны Вяхиревой. В атаке же они перестали разыгрывать позиционные комбинации. На скорости неслись к ростовским воротам, пара передач и бросок.

Возможно, забей Лоис Аббинг в начале тайма семиметровый Иванне Капитанович, всё было бы иначе. Но этот эпизод подстегнул «Мец». Игроки французской команды просто сметали ростовчанок в атаке и успевали плотно прихватывать в обороне. У «Ростова» потеря следовала за потерей. Не помог даже тайм-аут, который взял Амброс Мартин. Ошибались все, кроме одной – Анны Вяхиревой.



Лидер ростовчанок смогла сохранить спокойствие в том безумии, что творилось на площадке. Мартин менял игроков, выпустил Маиссу Пессоа вместо Седойкиной, вернул подвисшую на двух удалениях Ксению Макееву в центр обороны. Но всё зависело только от Вяхиревой. И она под таким давлением заиграла ещё лучше.



Анна просто царила на площадке, раздавая передачи и забивая сама. Она финтами разбрасывала соперниц, и те просто не знали, чего ждать дальше – передачи за спину на Сень или броска, против которого вратарь была бессильна.



«Ростов» бился всей командой, а Вяхирева играла в гандбол. «Мец» сделал всё возможное в той ситуации, в которой оказался. Но слишком много было проиграно в первом тайме, и слишком хороша была Вяхирева. Ну а в концовке, когда француженки за две минуты получили шанс сократить отставание до минимума, семиметровый от Заади потащила Пессоа. После этого оставалось только сохранить то, что было добыто раньше.



Ростовчанки заставили болельщиков понервничать, но дотерпели до победы. За 30 секунд до конца помогли и судьи, усмотревшие нарушение правил со стороны «Меца» и не засчитавшие мяч. Трибуны гудели, свистели, но решение уже было принято.

27:25 и в финале «Ростов-Дон» сыграет с «Дьёром», который в другом полуфинале не заметил на площадке норвежский «Вайперс Кристиансанн»