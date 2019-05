Медведевой сделали предложение. Но про её парня никто ничего не знает

Отвергла канадца в Канаде

Серебряному призёру Олимпиады фигуристке Евгении Медведевой сделали предложение руки и сердца. В социальных сетях. Что поделать, такие времена!



Сделал это канадский фигурист Нам Нгуен, который так и написал на английском – Will you marry me? Россиянка, которая как раз живёт в Канаде, ответила довольно грубо: мол, «в следующем жизни» – Next life. Может быть, Медведева ещё не настолько хорошо владеет английским и не до конца понимает, как прозвучал её ответ со стороны?

Медведева ответила канадскому фигуристу на предложение выйти за него замуж

Зачем же так, Женя? А как же воздушный поцелуй хейтерам? А ведь обоим фигуристам на этой неделе выступать на шоу в Канаде. Нгуен, вряд ли рассчитывавший на положительный ответ, пошутил, «постебался», а в ответ получил грубость.

Хотя куда этому канадцу с его почти 40 тысячами подписчиков в инстаграме до Евгении? Пожалуй, он для Медведевой просто недостаточно крут и известен.



Российские фигуристки почти всегда находятся в центре внимания и привлекают самых популярных мужчин. Предложение руки и сердца Медведевой дало повод вспомнить о самых известных личностях, с которыми встречались российские фигуристки.

Актёр Башаров, певец Воробьёв, помощник президента Песков

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка на своём жизненном пути встречала множество знаменитых личностей. В 2000 году Навка вышла замуж за известного тренера Александра Жулина, но их союз разрушился. Во многом это было связано с участием фигуристки в шоу «Звёзды на льду», где она выступала в паре с популярным на тот момент актёром Маратом Башаровым. Их отношения вышли за пределы телешоу.



Через некоторое время Навка и Башаров расстались. Затем был короткий роман со знаменитым певцом и участником «Евровидения» Алексеем Воробьёвым. Но своё счастье Татьяна нашла в союзе с пресс-секретарём президента России Дмитрием Песковым. Пара расписалась 1 августа 2015 года, и с тех пор живёт душа в душу.

Шоумен Джигурда

Отношения Марины Анисиной и Никиты Джигурды – шоу покруче «Дома-2». Никита – харизматичный герой, всегда находится в эпицентре страстей. А олимпийская чемпионка Анисина, имеющая французское гражданство, выступала в шоу «Танцы на льду. Бархатный сезон» в паре с Джигурдой. Вспыхнули эмоции, появилась страсть. Дело кончилось тем, что менее чем через год фигуристка и актёр сыграли свадьбу.

Джигурда снимал роды Анисиной в прямом эфире и успевал при этом петь песни. Было весело. Почти всем. Но в 2016 году Анисина подала на развод из-за того, что Никита был подвержен запрещённым веществам. Но кончилось хэппи-эндом – все помирились.

Актёр Яглыч

Актёр Владимир Яглыч и фигуристка Оксана Домнина познакомились и влюбились друг в друга на шоу «Ледниковый период». Похоже, по-другому такие романы и не начинаются. Яглыч – кумир многих девушек, снимался в сериалах «Не родись красивой», «Солдаты», «Молодёжка», кинофильме «Экипаж». Когда он начал встречаться с Домниной, то уже оформлял развод с актрисой Светланой Ходченковой. Однако его роман с фигуристкой продлился недолго, и Оксана вернулась к фигуристу Роману Костомарову. К слову, тоже не рядовому жениху: в 2006 году он в паре с Навкой выиграл Олимпийские игры.

Фигурист Ягудин

А вот олимпийский чемпион Алексей Ягудин, в последнее время набирающий популярность как телеведущий, оказался в настоящем любовном треугольнике. Ягудин встречался с солисткой группы «Фабрика» Александрой Савельевой, но красивый роман завершился тем, что Ягудин полюбил фигуристку Татьяну Тотьмянину. В 2016 году Алексей и Татьяна сыграли свадьбу: у них двое детей и крепкая семья.