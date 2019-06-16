Побежал не туда. В Крыму умер 17-летний российский биатлонист

В российском биатлоне случилась трагедия. Погиб 17-летний биатлонист Артемий Хасанкаев, входивший в состав юношеской сборной России. Он умер во время сборов команды в Крыму.
Трагедия в Крыму
МЧС и полиция Крыма всё ещё работают над тем, чтобы восстановить полную картину происшествия, однако в общих чертах уже известно, что случилось с Хасанкаевым.
Группа спортсменов из Мурманской области, в составе которой приехал и Хасанкаев, проводила в Крыму тренировочный сбор. Атлеты разместились на базе отдыха в посёлке Рыбачье в городском округе Алушта и утром 15 июня вышли на запланированную утреннюю пробежку.
Артемий во время пробежки отстал от основной группы и исчез. На он базу так и не вернулся.
Тренеры забили тревогу после обеда. В 16:30 в службу спасения поступил звонок о пропаже юноши. В кратчайшее время была сформирована поисковая бригада: на поиски Хасанкаева был отправлен спасательный отряд Liza Alert, сотрудники службы спасения, полиции, пожарной охраны, кинологи «Россоюзспаса», а также водолазы – для поиска в акватории Чёрного моря.
Итоги поисков оказались неутешительными. «К сожалению, пострадавший был обнаружен без признаков жизни. Ведётся расследование», – сообщил глава МЧС Крыма Сергей Шахов.
Согласно одной из версий, причиной смерти юноши стала остановка сердца. Однако её предстоит проверить компетентным органам. Также полиция постарается выяснить, почему юный биатлонист свернул с привычного маршрута утренней пробежки спортсменов.
Мечта о сборной России
Артемию Хасанкаеву было всего 17 лет, однако он к своим годам сумел добраться до уровня сборной России. В 2019 году он в составе национальной команды отправился на первенство Европы в Словакию, в котором принимали участие спортсмены не старше 19 лет. Артемий получил шанс проявить себя в индивидуальной гонке, в которой занял 14-е место.
На российской арене Хасанкаев весьма успешно выступал за родной регион – Мурманскую область. На недавнем первенстве России среди юношей 2000-2001 годов рождения, Артемий финишировал первым в спринте и помог команде выиграть командную гонку.
По итогам завершившегося сезона Хасанкаев занимал третье место в юношеском рейтинге Союза биатлонистов России и мечтал о том, чтобы попасть в состав взрослой сборной страны.
К сожалению, этой мечте уже не суждено сбыться.
Страшный месяц
Начало лета для российского спорта вообще получилось трагичным.
За день до гибели Хасанкаева в США средь бела дня был убит сноубордист Дмитрий Кольцов. Наркоман после словесной перепалки застрелил 31-летнего спортсмена из пистолета.
Мастер спорта по борьбе Сергей Чуев 7 июня вступился за девушку в Москве. Его били втроём, а затем сбросили с моста в пруд, где он и умер. Скорой помощи спасать было уже некого.
А в самом конце мая в Санкт-Петербурге погиб член молодёжной сборной России по виндсёрфингу Артём Акимов. Во время тренировки он столкнулся со скоростным катером «Метеор» в Санкт-Петербурге. Ещё одна трагедия с молодым спортсменом!
Хочется, чтобы этот жуткий месяц поскорее закончился.
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