Фигуристка Погорилая давно не катается, но всё ещё сводит с ума поклонников. Почему её затравили за сногсшибательное фото в купальнике?

Российской фигуристке не простили красоту. Равнодушных к Ане просто нет

Бронзовая медалистка чемпионата мира 2016 года россиянка Анна Погорилая давно не радовала поклонников своего спортивного таланта успехами на крупных соревнованиях. Впрочем, это совсем не мешает одной из главных красоток фигурного катания оставаться в центре внимания болельщиков. Интерес к себе девушка подогревает не только громкими заявлениями в прессе, но и откровенными снимками в соцсетях.



Очередным поводом для появления Погорилой в новостных заголовках стала публикация в её «инстаграме» вот этого фото с отдыха на море.

Наряду с восторженными комментариями поклонников под записью можно встретить и жёсткую критику.

Причиной столь резонансной реакции на обычный, казалось бы, пост стал недавний конфликт между Погорилой и другой яркой российской фигуристкой, Елизаветой Туктамышевой.

«Я себя уважаю как девушка, женщина. Мне было бы некомфортно, когда в будущем мой ребёнок посмотрит на такие выступления и спросит: «Мам, это что?», — прокомментировала Анна показательный номер Туктамышевой с раздеванием.

Лиза молчать не стала и намекнула на то, что Анна ревнует её к успеху. «Аня, ты слишком много внимания уделяешь мне в последнее время. Хотя со вниманием у меня проблем нет. Ты беспокоишься о моих будущих детях? Прежде всего я научу их уважать старших, своего тренера и труд других спортсменов, а не искать оправданий в своих неудачах у других людей», — ответила Туктамышева.

Погорилая заявила, что от своих слов не отказывается, а заодно призналась, что не собирается сниматься для мужских журналов.

Именно за тот обмен любезностями с Туктамышевой Анна сейчас и получает критику за фото с пляжа. Её обвиняют в лицемерии, хотя речь шла о раздевании на льду перед тысячами зрителей, а не перед камерой личного мобильного.

В спорте Погорилая действительно добилась меньшего, чем Туктамышева. Зато в плане мужского внимания Анна может дать фору кому угодно.

У Анны огромное число фанатов, которые ценят не только созданные на льду образы, но и природную красоту спортсменки.

При этом сердце девушки занято. Летом 2018 года она вышла замуж за бывшего фигуриста Андрея Невского.

Пара выглядит счастливой и с удовольствием делится в соцсетях фотографиями из совместных поездок.

О дальнейших спортивных планах Погорилой доподлинно неизвестно. Болельщики мечтают увидеть её на льду в новых образах, но и в случае завершения карьеры девушка с такой внешностью точно не пропадёт из медийного пространства.