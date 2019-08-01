Пляжная лихорадка. В Москву впервые приедут лучшие клубы Европы

Суперзрелищный пляжный гандбол вот-вот станет олимпийским видом. Он точно покорит и вас. Даже не сомневайтесь!

Москва по праву может считаться европейской столицей пляжного спорта. Совсем недавно в российской столице прошли чемпионат Европы по пляжному регби и отборочный турнир чемпионата мира по пляжному футболу, а в середине августа в «Лужниках» состоится чемпионат Европы по пляжному волейболу. Если все эти дисциплины московскими зрителями уже давно любимы, то пляжному гандболу только предстоит завоевать симпатии столичных болельщиков.

Впрочем, сделать это будет совсем нетрудно, ведь пляжный гандбол с первых минут завораживает зрелищностью и динамичностью. Убедиться в этом можно будет уже в ближайший уик-энд. Со 2 по 4 августа Москва примет этап престижного клубного турнира – Евротура.

Лето, музыка и гандбол на песке – всё, что нужно для яркого и крутого отдыха!

Одной ногой на Олимпиаде

Пляжный гандбол зародился в Италии в конце прошлого века и быстро прошёл путь от летнего развлечения до серьёзного вида спорта с отличными олимпийскими перспективами. Сейчас эту зрелищную дисциплину развивают почти в 50 странах, а настоящим прорывом должно стать её присутствие на Олимпиаде-2020 в Токио, пусть и пока в статусе демонстрационного вида.

На заре развития пляжного гандбола Россия была одним из лидеров. Возможно вы удивитесь, но именно наша женская команда выиграла первый чемпионат мира, состоявшийся в 2004 году в Египте. Тогда же мужская сборная России первый и пока единственный раз поднялась на пьедестал. Новый виток развития российский пляжный гандбол получил в прошлом году, когда в Казани с большим успехом прошёл чемпионат мира. И, хотя хозяевам добраться до медалей не удалось, соревнования вызвали большой зрительский интерес и помогли значительно пополнить число поклонников пляжного гандбола.

Наверняка такой же эффект произведёт и московский этап Евротура.

Фото: EHF

Сильные гости и четыре «Спартака»

Евротур по пляжному гандболу объединяет несколько десятков клубных турниров, проходящих в Старом Свете весной и летом. В России этап престижной серии состоится впервые. Со 2 по 4 августа 20 команд из пяти стран Европы на песке центра пляжных видов спорта «Динамо» (Ленинградское шоссе, 39) будут сражаться за титул, рейтинговые очки и хороший призовой фонд.

В мужском турнире выступят 12 клубов. По итогам предварительной стадии восемь лучших команд выйдут во второй групповой этап, где и определятся полуфиналисты. Основным фаворитом выглядит «Детоно» — базовый клуб сборной Хорватии, которая на трёх предыдущих чемпионатах мира неизменно доходила до финала. Ещё одним иностранным участником московских соревнований станет голландский «Камелот».

Среди российских коллективов наибольшую конкуренцию гостям должны оказать краснодарский «Екатеринодар» и ставропольское «Динамо-Виктор». Отдельно стоит отметить присутствие сразу четырёх спартаковских команд. Московский «Спартак» будет представлен двумя коллективами, плюс в столице сыграют «Спартак» из Черкесска и «Технолог-Спартак» из Белгорода. Так что поклонникам красно-белых почти в каждом матче будет, за кого переживать.

У женщин в борьбу за трофей вступят 8 клубов, включая хорватскую «Тойоту» и венгерский «Н.К.Е Сентендре». Наибольшие шансы помешать заграничным соперницам увезти Кубок из России есть у «Ставрополья», а также волгоградских «СШОР-1» и «Сталинграда». Именно в этих командах собраны лучшие пляжные гандболистки страны, выступающие за сборную России.

Фото: EHF

«Самый зрелищный пляжный вид спорта»

Российские болельщики могут быть уверены, что у всех наших команд будет предельная мотивация. Мало того что им впервые предстоит выступить на домашнем этапе Евротура, так ещё и в рамках турнира состоится последний этап чемпионата России.

2 и 3 августа начиная с 12:30 мск сразу на трёх площадках центра пляжных видов спорта «Динамо» будут проходить матчи групповых этапов. А решающие встречи можно будет увидеть 4 августа начиная с 11:30 мск. Венчать исторический для России турнир будет красочная церемония закрытия. Вход на все матчи этапа Евротура свободный.

«Несмотря на мой 20-летний опыт проведения соревнований по пляжным видам спорта, для меня пляжный гандбол стал самым зрелищным среди всех пляжных дисциплин. Тут всё очень динамично и эффектно. К сожалению, до этого момента московские зрители с пляжным гандболом знакомы не были, зато теперь у них есть прекрасный шанс открыть для себя действительно крутой вид спорта», — говорит генеральный директор Всероссийской ассоциации пляжных видов спорта Илья Володарский.

Танцы, живая музыка и барабаны

Посещение московского этапа Евротура по пляжному гандболу – это не только возможность увидеть в деле ведущих игроков России и Европы и открыть для себя новый увлекательный вид спорта, но и отличный способ провести летние выходные активно, ярко и позитивно. Организаторы сделали всё, чтобы каждый зритель турнира получил массу удовольствия, причём не только от спортивного шоу. Между матчами и в перерывах болельщиков ждут жаркие танцы черлидеров, интересные конкурсы, розыгрыши призов, живая музыка, выступления барабанщиков и много-много сюрпризов.

А ещё, конечно, традиционная и так любимая москвичами атмосфера пляжного спорта. Лето, солнце, песок, музыка – всё это отлично поднимает настроение и заряжает энергией.

Пляжный гандбол готов покорить Москву. Приходите на первое свидание!