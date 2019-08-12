Беги, Дэймон, беги! Невероятная история бездомного, затмившего Форреста Гампа

Сезон в Национальной футбольной лиге в США ещё не стартовал, но американский футбол уже попал на все телеэкраны и заполонил социальные сети. Роскошный тачдаун игрока «Кливленд Браунс» в предсезонном матче с «Вашингтон Редскинз» восхитил даже тех, кто не отличит американский футбол от регби. Но самое удивительное, что совершил его парень, который ещё несколько месяцев назад ночевал на улице и голодал.



24-летний новичок «Кливленда» Дэймон Шихи-Гизпи пробежал с мячом 86 ярдов и пересёк зачётную линию соперника. Тут же игроки «Браунс» устроили кучу-малу, праздную успех одноклубника. Дэймон признался, что ему не хватало воздуха, но он чувствовал любовь партнёров. Они знали, через что ему пришлось пройти, чтобы оказаться здесь, на огромном стадионе в форме клуба НФЛ.

Почти как Форрест

Дэймон с детства отличался высокой скоростью, прямо как знаменитый киношный Форрест Гамп. В колледже Аризоны он подавал большие надежды в лёгкой атлетике, однако парень грезил карьерой в НФЛ. В погоне за мечтой он перешёл в колледж Финикса, где играл в американский футбол, а в свободное время ходил по домам и продавал сигнализации. Шихи-Гизпи выделялся среди партнёров по команде трудолюбием и вскоре добился первых успехов. Парня включили в команду Национальной спортивной ассоциации юношеских колледжей США, что позволяло прогрессировать дальше. Однако дальше пути Дэймона и Форреста расходятся. Колледж отказал Шихи-Гизпи в стипендии, поэтому об американском футболе пришлось не время забыть.

Обычно несостоявшиеся спортсмены в подобной ситуации прощаются с мечтами о великой карьере и ищут себе применение в обычной жизни, но только не Шихи-Гизпи. Получив отказ от всех старших колледжей, он покинул родную Аризону и два года колесил по стране в поисках хоть какой-то возможности играть в футбол, но все двери были закрыты. Денег для полноценных тренировок и поддержания формы оставалось всё меньше, так ещё и последствия автомобильной аварии на несколько месяцев лишили Дэймона возможности работать над собой. Знакомые крутили пальцем у виска и называли сумасшедшим.

Фото: instagram.com/d.guiseppi15/

Без крыши над головой

Уже практически без денег Шихи-Гизпи добрался до Флориды, где решился на отчаянный шаг. Парень, никогда не игравший на более-менее приличном уровне, без приглашения пришёл на просмотр новичков клуба НФЛ. Дэймон соврал, что его пригласил вице-президент «Кливленда» Алонзо Хайсмит, а, увидев его на тренировке, старался вести себя с высокопоставленным функционером, как со старым знакомым. Трюк сработал. Шихи-Гизпи получил микрошанс и воспользовался им по максимуму.



Скоростного футболиста пригласили на ещё одну тренировку, которая была запланирована через неделю в городке Берея. Казалось, бы до заветной цели остался шаг, но именно он дался упрямому американцу тяжелее всего. Шихи-Гизпи был вынужден ночевать рядом с фитнес-центром, где занимался, и только спустя несколько дней его стали пускать на ночлег под крышу. Денег не хватало даже на еду, он питался один-два раза в день, причём часто его угощали случайные знакомые. Всё оказалось не зря. 5 апреля 2019 года Дэймон Шихи-Гизпи подписал контракт с клубом НФЛ, а спустя четыре месяца всего за один вечер стал мировой знаменитостью.

Сценарий для Голливуда

Профессиональные североамериканские лиги давно стали огромными бизнес-империями, а работа менеджмента клубов похожа на действия команд Формулы-1 на пит-стопах. Все более-менее перспективные игроки на карандаше у функционеров ещё со школы, их игра тщательно проанализирована и разобрана на атомы. Но даже в такой максимально прагматичной системе всё ещё есть место чуду.



Невероятная история Дэймона Шихи-Гизпи будто напоминает, что спорт – это не только про деньги, но ещё и про людей.



Несмотря на фурор, который произвёл этот парень, его шансы попасть в состав «Кливленда» на сезон по-прежнему кажутся экспертам небольшими. Но, как бы ни сложилось будущее Дэймона, его история – готовый сценарий для Голливуда. И можно только догадываться, сколько подобных «сумасшедших» этот фильм вдохновит на собственную погоню за мечтой.