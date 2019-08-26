13-летняя россиянка изменила фигурное катание. Прыжок Валиевой вошёл в историю

Сезон в фигурном катании официально стартовал. В Куршевеле состоялся первый этап юниорского Гран-при, где среди девочек ожидаемо победила 13-летняя россиянка Камила Валиева. Ученица Этери Тутберидзе на своём дебютном турнире высокого международного уровня не смогла откататься безошибочно, зато уже успела войти в историю.

Камила сделала то, что раньше не получалось ни у одной фигуристки мира!

Падает, но побеждает

В Куршевеле за награды боролись аж 35 одиночниц, причём младшими из них были две наши девушки: Камиле Валиевой 13 лет исполнилось в апреле, а Майе Хромых – в мае. Имя Валиевой на слуху ещё с прошлого сезона, когда Этери Тутберидзе назвала её короткую программу «Девочка на шаре» своей любимой постановкой. На контрольных прокатах юниорской сборной России Камила начала оправдывать авансы. Её четверной тулуп покорил и специалистов, и болельщиков. И задрал планку ожиданий ещё выше.

На своём первом этапе юниорского Гран-при Валиева упала с тройного лутца и осталась без каскада в короткой программе. Прокат произвольной тоже не был идеальным, но даже падение с тройного флипа не помешало россиянке перешагнуть рубеж в 200 баллов и одержать итоговую победу. Хромых же, напротив, после классного выступления в короткой программе не справилась с произвольной и пропустила вперёд не только коллегу по группе, но и кореянку Со Ен И.

Фото: isu.org

Вошла в историю в 13 лет

Учитывая высокую техническую базу Валиевой, её победа сюрпризом не стала. Тем не менее Камиле всё равно удалось удивить. 13-летняя девочка, только начинающая свой путь в большом фигурном катании, уже изменила этот вид спорта: австрийский арбитр Эдит Шиллер поставила ей за четверной тулуп высшую оценку – пять баллов. До Камилы никто и никогда не удостаивался максимальной оценки за четверной прыжок. Отличные прыжки в четыре оборота исполняли Александра Трусова, Анна Щербакова и Элизабет Турсынбаева, однако ни один из судей не решался ставить им пятёрку. Шиллер решилась и вошла в историю вместе с Валиевой.

Вероятно, Камила недолго будет единственной фигуристкой, получившей пять баллов за четверной прыжок. Этот элемент ещё не стал обыденным, но уже не воспринимается как нечто космическое. А уже через несколько лет без четверных будет невозможно претендовать на большие победы. Такой же путь 15 лет назад прошло мужское фигурное катание.

Да, по-прежнему есть сомнения, удастся ли вчерашним юниоркам так же лихо крутить прыжки в четыре оборота после возрастных изменений организма, однако пример вице-чемпионки мира Турсынбаевой доказывает, что четверные – оружие не только юниорок.

Американка бросает вызов

Следующие два сезона Валиева проведёт на юниорском уровне, а возможность выступать по взрослым получит непосредственно перед олимпийским сезоном — 2021/22. Но заранее отдавать Камиле всевозможные юниорские титулы неправильно. Параллельным курсом к Олимпиаде в Пекине идёт 14-летняя американка Алиса Лью. Пока Валиева выступала во Франции, Лью прыгнула четверной лутц и два тройных акселя на соревнованиях Aurora Games в США. Турнир коммерческий и Международным союзом конькобежцев не признанный, а прыжки Алисы не назовёшь чистыми. Но уровень сложности спортсменка заявляет просто запредельный, так что их соперничество с Валиевой обещает быть очень интересным.

Вот только далеко не факт, что основная борьба за медали главных турниров через пару лет развернётся именно между этими фигуристками. Претенденток куда больше.