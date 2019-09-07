Загитову проверили на фоне Медведевой. С Алиной вообще реально тягаться?

В субботу, 7 сентября в России наконец стартовал новый сезон фигурного катания. Спортсмены сборной страны в «Лужниках» впервые показывали публике свои наработки. Для начала – короткие программы. Особое внимание к себе приковывали, конечно, прокаты лучших фигуристок России. И практически очное противостояние Медведевой и Загитовой.

Кому нужны контрольные прокаты?

По большому счёту – всем. У фигуристов есть возможность впервые проверить себя почти в соревновательном режиме – при поддержке и давлении зрителей, но без судейских оценок. У тренеров есть шанс внести последние коррективы в программы перед официальными стартами, чтобы всё получалось безупречно. У зрителей, соскучившихся по любимым спортсменам, после долгого лета есть желание прийти и поболеть на трибунах. Последний тезис красноречиво подтверждался почти полными трибунами закрытой арены «Лужников».



Прежде чем на лёд вышли девушки, свои программы откатали представители трёх других дисциплин. Каких-то сенсаций там не произошло. У мужчин приятное впечатление оставил Самарин, в то время как Коляда и Алиев не блистали. В парном катании же лучше остальных выглядели Тарасова и Морозов – им, похоже, и быть лидерами сборной в новом сезоне.

Фигурному катанию нужны новые шоу всех звёзд. Ради зрителей и денег Туктамышева предлагает революцию. Сумасшедшие прыжки, Губерниев на льду, да хоть данки на коньках. Даже НБА позавидует!

Но ажиотаж, безусловно, вызвало появление на льду девушек. В контрольных прокатах принимали участие: Софья Самодурова, Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева, Алина Загитова, Анна Щербакова, Станислава Константинова, Алёна Косторная и Александра Трусова.



Фанаты Медведевой и Загитовой встретили своих кумиров ликованием на трибунах. Были и красочные плакаты, и большие баннеры, и дружные скандирования. Атмосфера была ничуть не хуже, чем на иных крупных международных стартах. Возможно, это даже слегка заставляло спортсменок нервничать – арбитров нет, но тысячи зрителей всё равно ставят свои оценки.

13-летняя россиянка изменила фигурное катание. Прыжок Валиевой вошёл в историю Воспитанница Тутберидзе Камила Валиева на этапе юниорского Гран-при исполнила лучший четверной прыжок в истории фигурного катания!

Алина – вне конкуренции?

Первыми на лёд вышли ученицы Мишина. Самодуровой короткая программа откровенно не далась: было падение с флипа, тяжесть и недовольство собой. У Туктамышевой всё прошло более убедительно: коронный тройной аксель был исполнен отлично, однако каскад Лиза сорвала. Алексей Николаевич вряд ли был доволен своими подопечными в этот вечер.



А дальше трибуны «Лужников» взорвались, ведь на лёд одна за другой вышли звёзды Олимпиады 2018 года – Евгения Медведева и Алина Загитова. Первой выступала Женя: единственной грубой ошибкой было падение с тулупа в каскаде, но в целом ощущения лёгкости не возникло. На её фоне Алина, вышедшая исполнять свою программу, когда со льда убирали сотни цветов и игрушек, выброшенных для её соперницы, просто летала, исполняя свою программу. Почти идеально!

Ну что, съели? Женя Медведева теперь точно за Россию! И она гарантированно едет на ближайшую Олимпиаду с российским флагом.

После выступления Алины возникло ощущение, что и в этом сезоне с Загитовой тягаться будет некому. Но оно сохранялось лишь до того момента, как свои программы стали показывать другие ученицы Этери Тутберидзе. И Анна Щербакова, и Алёна Косторная, и Александра Трусова приятно удивили. И речь не только о чистом исполнении каскадов и отдельных прыжков, а о самом катании. «Пер Гюнт» Трусовой и «Парфюмер» Щербаковой имеют все шансы покорить зрителей не только в России, но и по всему миру – программы сбалансированные и изящные.

Загитову изменили до неузнаваемости. Она вообще собирается побеждать? Новая короткая программа олимпийской чемпионки – огромный риск. Справится – победит юниорок. А если нет?

Анна, Алёна и Александра показали, что готовы в новом сезоне выходить на новый уровень. Если на официальных стартах они будут выступать столь же мощно, то все медали могут уезжать в «Хрустальный». До Алины Загитовой дотянуться пока трудно – она всё ещё вне конкуренции. Но соперницы всё же понемногу догоняют. Битва в новом сезоне будет великолепной!