Уже не смешно. Россия победила Македонию, но опять придумала себе проблемы

Третий матч на групповом этапе для сборной России обещал стать самым легким на всем чемпионате Европы. Соперник – сборная Северной Македонии – одна из самых, если не самая слабая сборная всего чемпионата. Само по себе попадание на европейский форум для этой команды – уже победа.

Из более менее известных имен в этой сборной только диагональный Никола Гьоргиев, поигравший в Польше и Японии. Для местного волейбола это суперзвезда. Разумеется, он вышел в стартовом составе команды Николы Матьяшевича. Что до Туомаса Саммельвуо, то наш тренер остановился на третьем варианте стартовой шестерки за три дня. На площадку вышли Кобзарь, Михайлов, Волков, Карпухов, Вольвич, Куркаев и Андреев. То есть в первых трех матчах все волйболисты хотя бы по разу оказались в основе. Пока есть возможность – финн распределяет нагрузку. Турнир длинный, матчей много.

Спокойствие на грани со скукой

К первому техническому (если бы они сохранились) Россия вела 8:6. В этот отрезок уместились две ошибки на подаче (одна из них – заступ Михайлова) и два результативных блока сборной. После этого преимущество россиян только росло. Во многом из-за ошибок македонцев, которые бурно радовались каждому выигранному очку. Всего же в первом сете балканцы забили всего 26% мячей.

Наша же сборная эмоций почти не проявляла – не было необходимости. Команда делала свою работу, правда болельщикам на трибунах, наверное, было немного скучно. Никто не выпадал, даже Карпухов, у которого из четырех атак в первой партии результативной оказалась только одна. Но это не помешало россиянам выиграть сет со счетом 25:15.

Блицкриг

Во втором сете времени на раскачку македонцам сборная России не дала. Начали с 5:1, медленно и планомерно наращивая свое преимущество по ходу партии. Никола Матьяшевич, брал тайм-ауты, что-то втолковывал своей команде, но на площадке эти увещевания практически не находили отклика: слишком велика была разница в классе.



Стоит ли говорить о том, какую радость сборную Македонии и трибун вызвал удачный отрезок на подаче Филипа Деспотовски в концовке сета? Три очка: два эйса и блок – такой оказалась цена минутной потери концентрации сборной России. Правда, на этом радости македонцев во второй партии и закончились. На этот раз 25:16. Одно очко аутсайдеру подарил Волков, коснувшись антенны на блоке.

Придумали себе проблемы

Казалось, что третья партия пройдет в таком же ключе, но сборная России вновь придумала себе трудности на ровном месте. В середине сета россияне вновь позволили себе расслабиться, позволив сопернику отыграть 5 очков и сравнять счет – 13:13.



Туомас Саммелвуо даже взял тайм-аут, главной в котором была фраза «У нас все хорошо». Но внять ему у игроков не вышло. Сразу после перерыва в приеме ошибся Андреев. Македония вышла вперед, что привело в экстаз сектор фанатов этой команды во главе с колоритным болельщиком в ватерпольной шапочке.

Равная по счету игра продолжалась до конца партии. Карпухов принес России два матчбола, закрыв Гьоргиева, но сам же ошибся на сеточном мяче. Тут же закрыли Михайлова – сетбол у Македонии. Кобзарь снова отдал Михайлову – тот ударил в блок, но мяч прошел под руки македонцев. А ведь вся скамейка соперника уже вскочила на ноги, радуясь выигранной партии!

Команды еще раз обменялись сетболами, причем македонцы были вновь близки к победе: выручил Волков, забив тяжелейший мяч с четвертого метра. Выручил Куркаев: сначала он оформил эйс, а затем затруднил прием сопернику. Гьоргиев уперся в тройной блок, что означало победу России. 30:28 и 3:0 в матче.

Дальше будет сложнее. И интереснее

Делать выводы по этой игре нет смысла. Соперник был явно ниже классом, а борьба в третьем сете – следствие очередной потери концентрации. Пока наша сборная не может отыграть без потери внимания три партии. Что ж, возможно, во встречах с более серьезными соперниками нашим будет проще. Иногда кажется, что против слабых команд играть этой сборной просто неинтересно.

Уже в понедельник нас ждет сборная Финляндии – и это наверняка будет принципиальный матч для Туомаса Саммелвуо. Затем встреча за первое место в группе со Словенией. А дальше – плей-офф. Цена ошибки возрастает с каждой игрой. Так что их число нужно сокращать. Другого пути у России нет.