Боль! Сборную России неожиданно выбили с чемпионата Европы

Удобный соперник?

Турнирную сетку сборной России на чемпионате Европы по волейболу, пожалуй, можно было считать приятной, как минимум до полуфинала. В матче 1/8 турнира действующие чемпионы континента, взявшие бодрый разгон на групповом этапе, без вопросов вынесли Грецию, а в четвертьфинале должны были расправиться со Словенией. Должны были. Но не смогли.

На чемпионатах Европы Россия и Словения встречали четыре раза. Россия не просто одержала четыре победы, но и вообще не отдала сопернику ни одного сета. Четвёртый матч был сыгран буквально неделю назад: в матче за первое место в группе россияне не встретили проблем.

Кому нужны такие матчи? Россия поиздевалась над Грецией на Евро-2019 Сборная России по волейболу не испытала никаких проблем в матче 1/8 финала чемпионата Европы.

Однако в четвертьфинале что-то пошло не так с самого начала. Подопечные Саммельвуо трижды ошиблись в приёме и сразу же оказались в роли догоняющих – 1:4. Догнали, правда, быстро. Особенно старался Егор Клюка – и подача у него летела, и процент атак был очень высоким. Но и словенцы не отступали: подавали мощно, ошибались мало, были вариативны.



Пресловутые качели раскачивались вплоть до самой концовки партии. При счёте 20:21 арбитр не увидел касание словенца после российского блока, но посмотреть такое нельзя, и вместо равного счёте соперник получил заряд позитива в концовке. В итоге подопечные Джулиани разжились тремя сетболами, из которых два Россия отыграла, но на третьем Ален Паенк партию выиграл.

Включить Волкова. Выключить Волкова

Второй сет Россия вновь начала с ошибок, как на подаче, так и в приёме. Особенно много проблем доставил нашей команде коварный планер Козамерника, вынудивший Саммельвуо взять тайм-аут. Сдвинуться с тяжёлой расстановки удалось только при счёте 2:6. К счастью, на их Козамерника у нас нашёлся свой Полетаев, записавший на свой счёт эйс и затруднявший сопернику приём.

Но словенцы, несмотря на яркие пять минут в исполнении нашей команды, кураж не растеряли и ещё до середины партии вернули себе комфортное преимущество – 10:6. Саммельвуо взял второй и последний в этом сете тайм-аут и поменял связующего: на площадку вышел Александр Бутько, который, очевидно, должен был наконец-то включить в игру Дмитрия Волкова.

Россия разгромила хозяев Евро-2019 при полных трибунах! А ещё мощнее можем? 12 тысяч словенских болельщиков – не проблема для сборной России по волейболу, которая разнесла хозяев со счётом 3:0.

Впрочем, с выходом Бутько на площадку почти ничего не поменялось. Атаки сборной России не стали более эффективными, а словенцы всё так же прекрасно играли в защите и поднимали почти все мячи, с какой силой бы они ни летели в площадку. В середине партии три шикарных подачи Волкова помогли сократить отрыв с четырёх очков до двух, но всё равно нужно было догонять.



Стабилизировать подачу наша команда не смогла, а без неё словенцы просто не давали россиянам шансов. В концовке Козамерник вновь хорошо подавал, а Чебуль пугал пайпом – 23:20. Подача Полетаева была последним шансом спасти сет, но выиграть удалось всего одно очко. А при счёте 22:24 Волков послал мяч с подачи в сетку, что было сил. Словенские трибуны возликовали – 2-0.

Задёргались

Третий сет начался с серии подач Виктора Полетаева – 4:0. Словенцы будто бы выключили турбо-режим в обороне и начали ошибаться, а Россия по-спортивному сильно разозлилась: пара мощных своих атак, пара неудачных атак Чебуля, и счёт стал радовать глаз российских болельщиков – 9:2. В такой ситуации важно было не просто сохранить отрыв, но и попробовать сломать соперника.

С первой задачей подопечные Саммельвуо справлялись успешно, а вот вторую решить было очень трудно. Несмотря на солидное отставание, Словения сохраняла бодрость духа, и тот же Урнаут периодически поднимал мораль партнёров, здорово играя на подаче и в атаке. В середине партии Джулиани взял тайм-аут, после которого словенцы набрали три очка, но рывок был локальным.



Концовка партии казалась формальностью. У сборной России хорошо подавали Вольвич и Бутько, а Клюка показал несколько обманных ударов подряд. Словения, разумеется, мечтала о том, чтобы совершить подвиг и спасти партию с «минус 9», и под конец вернула на площадку всех лидеров, которым дали небольшую паузу. Они играли спокойно, расслабленно – терять было нечего. А россияне задёргались, растеряли большое преимущество и выдохнули лишь при 25:21.

Парад нелепых ошибок

В четвёртом сете, как и ожидалось, вся борьба началась заново. И россияне вошли в новый раунд противостояния, и словенцы, которые чуть отдохнули и воодушевились преследованием в третьей партии. Всё началось с 2:2, потом было 4:4 и 6:6. Однако следующие два розыгрыша россияне проиграли, причём один – из-за тактического просчёта связующего. Реакция Саммельвуо была почти мгновенной: Александр Бутько площадку покинул, а в игру вернулся Игорь Кобзарь.

Но, возможно, эта замена была ошибкой. При счёте 8:10 Кобзарь ошибся дважды: сначала отдал неточный пас на Волкова, а затем в пылу борьбы коснулся сетки. Трибуны стадиона в Любляне даже запрыгали от удовольствия, но эйсом всех на места усадил Волков. Жаль, что ненадолго.



Серия ошибок российских игроков продолжилась: опять плохой приём, опять касание сетки. А словенцы, будто почуяв слабину действующего ещё чемпиона Европы, будто бы не ошибались вовсе, и даже какие-то шальные мячи цепляли линии. Матч летел к болезненному завершению.



Спасти всё мог только риск на подаче. При 13:18 Клюка рискнул и одно очко отыграл. Через три розыгрыша Саммельвуо выпустил на подачу Максима Михайлова, и тот подал классно, но словенцы вытащили и выиграли этот мяч. При 16:20 навылет подал Полетаев, но всего этого было мало, чтобы спасти сет и весь матч: два последних розыгрыша выиграл Гаспарини – 25:21.



Россия сложила с себя чемпионские полномочия. Пожалуй, рано и внезапно. Обидно и больно.