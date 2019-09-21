Кому нужны такие матчи? Россия поиздевалась над Грецией на Евро-2019

Мужская сборная России по волейболу завершила групповой этап чемпионата Европы уверенной победой над Словенией. Россияне вообще выиграли абсолютно все матчи в группе. Да и могло ли быть иначе? В плей-офф подопечные Туомаса Саммельвуо вышли на команду Греции, которую сложно назвать даже середняком на европейском уровне. Греки вышли в 1/8 финала всего лишь с одной победой в пяти матчах, и это говорит о многом.

У сборной России не должно было быть никаких проблем в этой встрече. Даже сглазить было не страшно. Настолько разный уровень у сегодняшних соперников. Саммельвуо выбрал следующий состав на этот матч: Мусэрский – Михайлов – Клюка – Яковлев – Волков – Бутько. Валентин Голубев на позиции либеро.

Россия разгромила хозяев Евро-2019 при полных трибунах! А ещё мощнее можем? 12 тысяч словенских болельщиков – не проблема для сборной России по волейболу, которая разнесла хозяев со счётом 3:0.

Дали грекам надежду и разбили её

Букмекеры даже не принимали ставки на победу сборной России, только на определённую разницу в счёте. То есть, даже если вы вдруг верили, что греки смогут победить россиян, то не смогли бы это монетизировать. А греки взяли и повели на старте первого сета – 3:2. Причём в одном из розыгрышей сумели вытащить «мёртвый» мяч в защите. Россияне и греки очень много ошибались. Розыгрышей, доведённых до ума, было минимум в начале игры.



Понятно, что такая ситуация была на руку сборной Греции, которая не позволяла на первых порах россиянам уйти в отрыв – 5:5. Небольшое преимущество подопечные Саммельвуо получили, выиграв челлендж. Яковлев провёл атаку, судьи зафиксировали, что мяч не попал в площадку. Игрок попросил тренерский штаб россиян взять видеопросмотр, который показал правильность претензий сборной России. В итоге счёт превратился из 8:7 в 9:6.

После этого греки допустили две ошибки, и преимущество россиян выросло до пяти очков – 11:6. Греция взяла тайм-аут, однако сразу после паузы Яковлев закрыл соперника на одиночном блоке. В следующем розыгрыше ещё один классный блок принёс сборной России 13-е очко в партии. После этого довести сет до победы не составляло большого труда – 25:16.

Грустная победа. Игрока сборной России увезли в больницу прямо по ходу игры На лицо Куркаева, искривлённое гримасой боли, было тяжело смотреть. Ну и кому теперь нужна эта победа над Финляндией?

Чудесный блок

По итогам первого сета можно было вновь констатировать проблемы на подаче у сборной России. Шесть ошибок в этом компоненте – много. Даже с учётом того, что концентрация у наших волейболистов была не на максимуме в этой игре. В начале второй партии подопечные Саммельвуо здорово действовали на блоке и во многом за счёт этого повели в счёте – 6:4. Классно у сетки играл Яковлев, который был, пожалуй, лучшим в сборной России в первой половине матча.

Потом Волков и Мусэрский закрыли соперника на блоке, в результате чего счёт стал уже 13:7 в пользу подопечных Саммельвуо. Тренерский штаб сборной Греции отреагировал тайм-аутом, пытаясь хоть как-то встряхнуть команду. Но, как и в первой партии, пауза ничем не помогла грекам.

Счёт продолжал расти пугающими темпами для соперника нашей сборной – 18:8. Тем временем вместо Муэрского на паркет вышел Вольвич. Саммельвуо явно хотел дать поиграть всем центральным в этой встрече. Конечно, успех во втором сете никуда от нас не делся – 25:15.

Остаёмся в Любляне

Третья партия превратилась в формальность. У сборной Греции было желание бороться, но, очевидно, было очень мало сил и возможностей это сделать. Отдельные классные атаки греческим волейболистам удавались, но глобально преимущество сборной России было колоссальным. Подопечные Саммельвуо были на две-три головы сильнее и спокойно выиграли третий сет – 25:16.



Россия остаётся в Любляне и теперь будет ждать окончания встречи между Словенией и Болгарией, которые сыграют сегодня поздно вечером. Стоит ли говорить, что любая из этих команд по силам россиянам. Четвертьфинал состоится в понедельник, 23 сентября.