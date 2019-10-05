Россия опять проиграла Бразилии. На Кубке мира тоже всё не так?

Бразилия – фаворит

В третьем туре волейбольного Кубка мира сборная России неожиданно проиграла Австралии – впервые в истории. Да, Саммельвуо решил поэкспериментировать с составом, но итоговый счёт говорит сам за себя, как и тот факт, что после трёх игровых дней наша команда оказалась в нижней половине турнирной таблицы. Хотелось верить, что это придаст россиянам правильной спортивной злости в преддверии одного из самых важных матчей турнира – с Бразилией.

Российские волейболисты сенсационно проиграли Австралии на Кубке мира

С 2013 года Россия выиграла у Бразилии всего один матч – в полуфинале Лиги наций 2018 года. Так что в последние годы бразильцы – фавориты в почти любом очном противостоянии. Встреча на Кубке мира – не исключение. Команда Дель Зотто приехала в Японию в основном составе и начала турнир с трёх побед. У России всё-таки заявка была экспериментальной. Впрочем, когда ещё резервистам показывать свой уровень, как не в матчах с таким сильным соперником?

Совсем грустно

Начало матча в целом получилось приятным для сборной России. Команда показала неплохой приём и пару раз здорово сыграла на блоке. В атаке на первых минутах особенно здорово выглядел Подлесных. Одним словом, поначалу игра шла на равных, и к первому техническому тайм-ауту Россия подошла с минимальным отрывом – 8:7. Однако после паузы бразильцы стали потихоньку перехватывать инициативу. Классная силовая подача Лукарелли создала нашей команде немало проблем и превратила наш небольшой отрыв в солидное отставание – 10:14.

Ко второму перерыву всё было уже совсем грустно – 11:16. Подопечные Саммельвуо всё никак не могли усложнить сопернику жизнь с подачи, а без этого догонять было сложно. Ещё одним определяющим фактором была качественная игра Бразилии на блоке: по этому показателю в самом начале партии было 2:0 в пользу России, а в концовке – уже 2:4. Окончательно лишил нас надежды на хоть какую-то борьбу в концовке своим эйсом Лукас – 21:14. Тренер сборной России спокойно просил «съём и пару подач», но партию так было, конечно, не спасти – 16:25.

По итогам первой партии также стоило отметить очень расчётливую игру бразильцев: за весь сет они упустили лишь одну свою подачу, да и баланс ошибок был показательным – 7:2. Во второй партии России нужно было, во-первых, сравнивать счёт именно по этому показателю.

Поборолись!

Вторая партия напоминала «день сурка»: равная игра, Подлесных, набирающий очки в атаке. Отличалось разве то, что бразильцы больше ошибались на подаче: из первых шести подопечные Дель Зотто отправили в сетку две. Счёт к перерыву тоже не поменялся – 8:7 в пользу России.

Комбо от Ивана Яковлева (классная атака первым темпом и эйс) помогло нашей команде изменить ход игры во втором сете по сравнению с первым – 10:10. У Павла Круглова же так легко набирать очки не выходило: он раз за разом упирался в бразильскую защиту. В какой-то момент команда из Южной Америки добыла брейковое преимущество, но Подлесных эйсом его отбил – 13:13.

К концовке второго сета Россия подходила с брейковым очком в запасе, но Лукарелли пушечной подачей его отобрал и вывел вперёд Бразилию – 20:18. А в самый ответственный момент свой эйс добавил и Алан – 23:20. Ошибка Соузы в атаке возродила интригу в самой концовке партии, но Дель Зотто взял тайм-аут, успокоил своих парней, и Бразилия в итоге взяла верх – 25:22.

Провал в концовке

На третий сет Саммельвуо выпустили Сурмачевского вместо Воронкова, у которого в матче мало что получалось. Однако с точки зрения результата замена никак не сказалась: стартовый отрезок партии снова завершился со счётом 8:7 в пользу России, причём в этот раз нашей команде нужно было отыгрываться с самого начала, и атаки Подлесных и того же Сурмачевского ей помогли.

Как показалось, бразильцы на старте сета поверили, что всё будет совсем уж легко, а потому впервые за весь матч отстали на три очка – 7:10. Дель Зотто пришлось брать паузу, но и она не помогла: очередная халатность бразильцев в атаке подарила России хороший отрыв – 12:8.

Догонять Бразилии было трудно. Россия держалась крепко. Сурмачевский хорошо вошёл в игру и Гранкин заслуженно нагружал его передачами. Досадно было лишь то, что у нашей команды совершенно не летела подача: ошибка за ошибкой. А Лукарелли своим вводом мяча в игру почти внёс коренной перелом в ход третьей партии подряд: 16:14 неожиданно превратились в 16:17.

Сурмачевский достойно ответил Лукарелли – записал на свой счёт эйс и вновь вывел Россию вперёд – 20:18. А дальше был настоящий провал: в одной расстановке Россия проиграла шесть очков подряд. Алан был очень хорош на подаче, а Подлесных и Круглов – не слишком здорово действовали в атаке. Из четырёх матчболов Бразилия реализовала третий – 25:22.

Было ощущение, что Бразилия сыграла вполсилы. Но даже так хотя бы сет вырвать не вышло.