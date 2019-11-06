«Ты в подмётки Загитовой не годишься». Почему ругают бывшую ученицу Тутберидзе

Такой армии фанатов, как у Алины Загитовой, нет ни у одной фигуристки мира. Поклонники олимпийской чемпионки не только радуются её успехам, но и весьма болезненно воспринимают любую критику в адрес их любимицы. Новым объектом нападок со стороны болельщиков Алины стала 16-летняя Дарья Паненкова.



Бывшая ученица Этери Тутберидзе назвала справедливым судейство в отношении Загитовой на этапе Гран-при во Франции и рассказала о технических сложностях Алины, с которой она три года тренировалась на одном льду. Этого оказалось достаточно для того, чтобы на Паненкову обрушились потоки гневных комментариев.

Фигуристка даже удалила все фото за последние два года – так много оскорблений было в комментариях.

Загитова слабее юных россиянок. Но может их победить. Как? По результатам Гран-при Загитовой не должно быть на главных турнирах. А Медведевой и подавно. Но чемпионат России всё может изменить.

У Загитовой нашли ошибку Медведевой

Судейство на этапе Гран-при в Гренобле действительно вызвало вопросы. Арбитры явно зажали компоненты Алёне Косторной в короткой программе, но это не помешало ей по сумме обойти Загитову почти на 20 баллов. Естественно, смириться с этим ярым фанатам Алины было трудно, поэтому они принялись искать корни неудачи фигуристки в несправедливом судействе. Оценка Загитовой сильно пострадала из-за многочисленных недокрутов, которых, по мнению её болельщиков, не было и в помине.



Но наибольшие претензии вызвали штрафной балл за нарушение хронометража в короткой программе и зафиксированные ошибки при исполнении тройного лутца. В короткой судьи усмотрели у Алины неверное ребро, а в произвольной – неясное. Вся соль в том, что именно в неумении прыгать лутц фанаты Загитовой постоянно обвиняют Евгению Медведеву, презрительно называя её лутц «флутцем». У Алины же на официальных соревнованиях проблем с ребром на этом прыжке никогда не было. Более того, её даже ставили Жене в пример.



Своё недовольство фанаты Загитовой сначала выплеснули в «инстаграме» технического специалиста Еруна Принса, окрестив его коррумпированным и ангажированным. А вскоре их прицел сместился в сторону Паненковой.

В шкуре Медведевой. Загитову сбросили с трона в 17 лет. Теперь это нормально? Российские чемпионки в фигурном катании меняются всё быстрее. И это начинает пугать.

«За весом своим следи, а не за чужими рёбрами»

16-летняя фигуристка во время обсуждения итогов третьего этапа Гран-при рассказала, что у Загитовой всегда были проблемы с этим элементом.



«Когда мы с Алиной пришли вместе в группу, то у неё было ребро на лутце. С ней очень много работали, исправляли его. Поэтому бывают такие моменты, когда у неё возникает ребро, это нормально. Может, иногда не замечали. Всё должно быть честно», — сказала Паненкова в интервью каналу Елены Родиной.

Разумеется, слова Паненковой не остались без внимания, причём отреагировала на них и сама Загитова. Олимпийская чемпионка отписалась в соцсети от обеих аккаунтов бывшей партнёрши по группе. А её фанаты пошли ещё дальше и засыпали все посты Паненковой гневными и оскорбительными комментариями. Дашу обвиняли в зависти и желании хайпануть, называли неудачницей, лгуньей и даже предательницей.



Загитова разгромлена юной россиянкой. Неужели это конец? Олимпийская чемпионка отлично выступила во Франции. Но Алине просто нечем бороться с фигуристками нового поколения.

Вот далеко не самые жёсткие комментарии, оставленные в адрес спортсменки:



«Даша, ты своими руками поставила жирный крест на карьере».



«Ты в подмётки Алине не годишься, тебе ли комментировать».



«За весом своим следи, а не за чужими рёбрами».



«Кто ты такая, чтобы комментировать чемпионку всего и вся?»



«Дарья, кто вы такая и чего добились или уже зависть глаза застилает?»



«Сами ничего не добились, а теперь решили попиариться за счёт Алины?»



«Ещё одна завистница-неудачница вылезла».



«Ты недостойна даже рядом с Алиной стоять».

Разве это нормально?

Загитова же ребёнок! А Паненкова?

Критика в адрес Паненковой оказалась такой обильной и жёсткой, что Даша удалила большинство фотографий из своих аккаунтов в «инстаграме». Но и под оставшимися постами продолжают появляться негативные сообщения. Да, Паненкова действительно и близко не добилась того, чего добилась Загитова. По юниоркам она котировалась высоко, но перед первым взрослым сезоном ушла из группы Тутберидзе и выступила откровенно плохо. Но какое это имеет значение? Если бы та же Паненкова сказала, что Загитову засудили, а ребра у неё никогда не было, то вряд ли бы кто-то из фанатов Алины оспаривал право Даши обсуждать более титулованную фигуристку.



Под огонь критики поклонников Загитовой регулярно попадают и более заслуженные специалисты, в случае с которыми аргумент «сперва добейся» не актуален в принципе. Кстати, защищая своего кумира, болельщики часто вспоминали, что Загитова ещё совсем ребёнок, а потому критиковать её бесчеловечно. Почему-то в случае с Паненковой, которая даже младше Алины, эти же моральные принципы не сработали.