Щербакова снова разгромила соперниц. Даже не верится, что она аутсайдер

По составу участниц в женских соревнованиях этап Гран-при в Китае выглядел чуть ли не самым слабым. Короткая программа это только подтвердила. Анна Щербакова с личным рекордом уверенно опередила всех. Даже вполне конкурентоспособная в короткой программе Сатоко Мияхара уступила 15-летней россияне 4,60 балла, которые отыгрывать ей просто нечем. Участницы прошлогоднего финала Гран-при Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова и вовсе оказались за пределами промежуточной тройки.

Перед произвольной программой сомнений в итоговом успехе Щербаковой почти не было. Два четверных лутца позволяют ей отыгрывать солидное отставание, не говоря уже об удержании лидерства. Тем не менее, короткая программа стала тревожным сигналом для Ани. За четыре этапа Гран-при её результат – только седьмой. Соответственно, велика вероятность, что на главных турнирах сезона в произвольной программе ей придётся догонять.



В Китае Щербакова соревновалась не столько с соперницами по этапу, сколько с другими ученицами Тутберидзе.

Самодуровой не хватает сложности

В первой разминке оказались фигуристки, которым о борьбе за награды и мечтать не приходится. Исключение составила лишь бронзовая медалистка этапа в Канаде кореянка Ён Ю. 15-летняя фигуристка, провалившая короткую программу, снова упала с тройного акселя в самом начале, но затем собралась и сделала заявку на более высокое итоговое место.

Россиянка Щербакова выиграла без четверных прыжков. Неужели так ещё можно? Против чудо-девочек из России бессильно даже глупое правило. Когда его уже отменят?

К сожалению, чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова удержать преимущество над Ён Ю не смогла. Соня обошлась без серьёзных ошибок и произвела приятное впечатление на китайских зрителей, однако значительное отставание в сложности программы не позволило ей сохранить промежуточное лидерство, да и компоненты нашей спортсменке поставили очень скромные.

Туктамышевой не хватило чуть-чуть

На Елизавете Туктамышевой перед выходом на лёд лежала серьёзная ответственность – для сохранения шансов на финал Гран-при ей было необходимо занимать место не ниже второго. В отличие от короткой программы, Лиза привела в восторг болельщиков двумя чистыми тройными акселями — сначала в каскаде с двойным тулупом, а затем сольным. Тем обиднее ошибки Лизы на выезде с лутца и флипа. Впрочем, если на оценку Туктамышевой помарки повлияли, то на реакцию зрителей – нисколько. Китайские поклонники фигурного катания очень шумно и эмоционально встретили зажигательную программу россиянки. Да и оценка 209,10 балла оставляла Лизе хорошие шансы на серебро.

Американка Амбер Гленн сорвала начало проката и автоматически выпала из числа претенденток на высокие места, а вот японка Сатоко Мияхара продемонстрировала настоящий шедевр. Отсутствие технического брака помогло прочувствовать тонкую и лирическую постановку под саундтрек из «Списка Шиндлера». И даже традиционные недокруты на восприятие программы не повлияли. В произвольной Сатоко проиграла Туктамышевой больше балла, но в сумме превзошла нашу спортсменку на 2 балла.

15-летняя россиянка установила потрясающий рекорд. Загитовой нечем ответить Опередить Анну Щербакову может только Трусова, но Саше это и не надо.

Трюк с платьем сразил китайцев

На этом соревнования земных фигуристок завершились, но зрители и не думали расходиться, ведь на льду Чунцина появилась абсолютно космическая Анна Щербакова. 15-летняя россиянка вновь раздвинула границы возможного, чисто прыгнув два четверных лутца. На первом прыжке, в каскаде с тройным тулупом, судьи увидели недокрут, зато к сольному лутцу было не придраться. Китайская публика по достоинству оценила самые сложные из существующих прыжков, однако ещё громче зал отреагировал на фокус с платьем. Щербакова одним движением превратила наряд из синего в красный, и арена утонула в восторженном гуле. Примерно так же эмоционально зрители встретили и оценки Ани – 152,53 в произвольной программе и 226,04 в сумме.

Щербакова безоговорочно выиграла этап в Китае, но в заочном противостоянии уступила и Александре Трусовой, и Алёне Косторной, и Рике Кихире. Первая очная встреча всех лидеров сезона состоится уже через месяц в Турине, и пока Аня выглядит аутсайдером в борьбе за медали. С двумя четверными лутцами и оценкой под 230!



Вот такое беспощадное женского катание.