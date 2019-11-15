Медведева будет спасать Загитову? Пока Алина без путёвки в финал Гран-при

Два года назад, в олимпийском сезоне 2017/18 все поклонники фигурного катания в мире восторгались удивительной схваткой двух выдающихся российских девушек – Медведевой и Загитовой. Женя перед Олимпиадой в Корее успела дважды выиграть чемпионат мира, однако не выдержала натиска более молодой соперницы и проиграла Алине золото Игр. По большому счёту, большая дуэль закончилась именно в тот вечер, когда Загитова стала олимпийской чемпионкой.



Что было дальше, все хорошо помнят. Медведева, оставив воспитавшую её Этери Тутберидзе, умчалась в Канаду, чтобы перезапустить свою карьеру. Но сейчас, два года спустя можно сказать, что перезапуск не очень удался. Да, в 2019 году Женя завоевала бронзу чемпионата мира, но до нового витка реальной схватки с Загитовой дело не дошло. И вряд ли теперь когда-либо дойдёт: сама Алина-то едва поспевает за новым поколением фигуристок, крутящих четверные.



Парадоксально, но в сезоне 2019/20 Алине, чтобы включиться в борьбу за новые награды, может очень пригодиться помощь своей бывшей главной конкурентки. Ситуация в турнирной таблице Гран-при сложилась так, что Медведева вполне поспособствовать выходу Загитовой в финал.



Или даже спасти её.

Медведева выручит Загитову?

Для начала напомним самое простое: до финала Гран-при, который пройдёт в Италии, осталось всего два этапа – в России и в Японии. Таким образом, некоторые девушки уже откатали свои программы и ждут результатов соперниц, а некоторые могут как удивить, так и провалиться.



С учётом того, что национальной квоты (три спортсменки от страны) в финале Гран-при нет, на места в финале турнира претендуют почти два десятка фигуристок. Правда, стоит признать, что для многих шансы уже чисто математические: та же Елизавета Туктамышева после двух бронзовых этапов пока формально не выбыла из борьбы, но её спасут только массовые провалы фаворитов. Да и мест осталось уже не шесть, а пять, поскольку одно себе гарантировала Анна Щербакова.



Загитова и Медведева подходят к двум заключительным этапам с совершенно разными стартовыми позициями: Женя на этапе в Канаде заняла лишь пятое место и получила всего-то 7 очков из 15 максимально возможных. Даже первое место в сражении с Александрой Трусовой на московском этапе не гарантирует двукратной чемпионке мира ровным счётом ничего. Если в России Трусова и Мияхара по очкам Женю обойдут, то ей останется надеяться только на провал лидеров в Японии: как минимум две фигуристки из тройки Загитова – Кихира – Косторная должны не попасть в топ-3.



Впрочем, учитывая в какой форме сейчас находится Трусова, и с какой программой она будет выступать, расклад с победой Медведевой кажется маловероятным. А потому она будет бороться за свою честь и своих болельщиков. И немножко за Загитову. Дело в том, что главной соперницей Жени на этапе в Москве может стать американка Мэрайя Белл, ставшая третьей на этапе во Франции. Мэрайя на данный момент в случае удачного выступления – главная конкурентка Алины в битве за топ-6, и в этой битве каждый балл на счету. Ясно, что на данный момент Загитова опережает Белл на два балла и в любом случае контролирует ситуацию, но если Медведева не позволит американке стать второй в Москве, то Алина точно сможет чувствовать себя спокойно в Японии и наверняка покажет все свои лучшие качества на радость болельщикам.

Фигурное катание. Гран-при в Москве. Евгения Медведева вернулась в Россию. LIVE В Москве стартует этап Гран-при по фигурному катанию. Возвращение Медведевой в Россию и бесконечные четверные Трусовой — в нашей трансляции.

Кто окажется в финальной шестёрке?

Если отвлечься от пары Медведева – Загитова и окинуть взглядом всех претенденток, то можно уже сейчас примерно понять, как будет выглядеть шестёрка участниц финала Гран-при.



Как уже было подмечено, Анна Щербакова, выиграв два своих этапа, гарантировала себе право выступить в Италии при любом раскладе – результаты конкуренток её не интересуют.



Легко проходить в финал должна и Александра Трусова. В Канаде она заняла уверенное первое место, так что в Москве ей хватит и топ-3. Хотя она снова будет биться за золото и рекорды.



Алёна Косторная в аналогичной ситуации. Победа во Франции полностью развязала ей руки. Главное – избежать сенсационного полного провала или снятия с соревнований.

Дальше – чуть интереснее: по одному второму месту в активе имеют японки Кихира и Мияхара, а также наша Загитова. Каждая из них, заняв первое, второе или третье место на своём этапе, почти гарантирует себе право выступить в финале. Почти – потому что есть американка Белл, которая постарается приятно удивить в Москве и будет ждать осечек со стороны соперниц.



Если взять не сказочный, а оптимистичный для Белл расклад, в котором она занимает в Москве второе место, то битва в Японии пойдёт не на жизнь, а на смерть: там на третье место однозначно опустится кто-то из тройки Косторная – Загитова – Кихира, и если это будет не Алёна, то определять счастливую обладательницу путёвки в финал придётся по дополнительным показателям. Впрочем, всё может предопределить и Мияхара, которая в Москве станет, скажем, не третьей, следом за Трусовой и Белл, а четвёртой. Тогда даже бронза в Японии не будет фатальной.



Таким образом, если рассматривать более вероятные варианты, то на шесть мест в финале Гран-при претендуют семь фигуристок. Россиянок в Италии вполне может быть четверо. Это, конечно, не полностью российский финал, которого боялись за рубежом в начале сезона, но тоже отлично!