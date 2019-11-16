Фигурное катание. Гран-при в Москве. Медведева поборется за золото? LIVE

*** Фигурное катание. Этап Гран-при в Москве. Расписание соревнований ***



*** Фигурное катание. Этап Гран-при в Москве. Таблица общего зачёта ***

ОНЛАЙН ДНЯ

08:50. Доброе утро, дорогие поклонники фигурного катание. Сегодня, 16 ноября в Москве продолжится пятый этап Гран-при сезона 2019/20. Российские фигуристы в первый день проявили себя просто блестяще, выиграв все четыре вида соревновательной программы, при этом в мужском и парном катании наши фигуристы заняли весь пьедестал. Но во второй день важно закрепить успех и не упустить свои позиции.

Что до женского катания, то с лучшей стороны себя проявила Евгения Медведева, которая по итогам короткой программы обошла невероятную Александру Трусову, упавшую перед прокатом. Но в короткой программе Трусова не может использовать своё главное оружие — четверные прыжки. В произвольной же их снова увидит весь мир. Сможет ли Медведева что-то им противопоставить?