«Не готова прыгать на сломанных костях». Медведеву разозлил вопрос о четверных

Женские соревнования на Гран-при России завершились убедительной победой Александры Трусовой. 15-летняя фигуристка упала дважды, но всё равно обошла безупречно откатавшуюся Евгению Медведеву более чем на 10 баллов в произвольной программе. Всё благодаря дорогущим четверным прыжкам. То, о чём все говорят в этом сезоне, нашло очередное подтверждение.



В такой ситуации вопрос Медведевой об элементах ультра-си казался очевидным и даже неизбежным, однако, когда японский журналист спросил, планирует ли Евгения учить тройной аксель или четверные, двукратная чемпионка мира с трудом сдержала злость.

Трусова не оставила шансов Медведевой. А ведь Женя была великолепна! Россия доминировала на Гран-при по фигурному катанию в Москве, собрав всё золото. А Трусова, извалявшись, всё равно уничтожила Медведеву.

«Люди радовались даже больше, чем я»

— Евгения, вам через три дня исполняется 20 лет. Можно ли считать такое успешное выступление подарком на юбилей?

— Это не подарок на день рождения. Я сделала свою работу, то, что я и хотела. Я очень рада, что всё так сложилось. На данный момент я сделала всё, что могла. Безумно благодарна Брайану и Трэйси за то, что они на протяжении всего этого времени были рядом и продолжают в меня верить. Я всегда чувствую их тепло и поддержку.



— Публика вас очень тепло встретила. Это как-то повлияло на ощущения во время выступления?

— Я полностью концентрируюсь на прокате и перед началом программы ничего не слышу. Естественно, какие-то особенно громкие выкрики долетают, и это сбивает. Но я за столько лет соревновательной практики уже научилась за секунду возвращаться в себя. После проката было очень приятно видеть реакцию людей. Они радовались даже больше, чем я. Они видели, сколько у меня было провалов, неудач и трудностей. Сейчас они видят хорошее выступление и радуются, потому что не видели, что было на тренировках.



— Вчера после короткой программы задумывались о попадании в финал Гран-при?

— Вчера я думала о произвольной. Первые сезоны, когда я выигрывала все старты подряд, даже в голове не было такого, что я могу не попасть в финал. Я просто выходила, каталась и попадала в финал. Сейчас я в этом плане более профессиональна: не забегаю вперёд, а концентрируюсь на сегодняшнем дне. Вчера пришли в номер, посмотрели классные фотографии с короткой программы: костюм красивый, макияж хороший. И забыли. Вчерашний вечер я потратила на моральную работу над произвольной.



— Как планируете провести сегодняшний вечер?

— Я немножко отдохну. Увижу друзей, родных, обниму их. Мы немножко посидим-поболтаем, и я уже буду думать о показательном выступлении. Мы недавно поставили этот номер, и я не совсем уверена в костюме, потому что очень длинная юбка (улыбается).

Медведева может побеждать только в короткой программе. Скоро её и этого лишат Причём не зарубежные соперники, а родная федерация. Всё во имя успехов Трусовой. И это справедливо!

«Не могу раскрыть, работаю ли над четверным»

— Судьи поставили вам неправильное ребро на лутце. Согласны?

— Если сравнить мой лутц два-три сезона назад и сейчас, то, на мой взгляд, он стал намного лучше. Я не претендую на чисто исполненное наружное ребро, но знаю, что довольно много спортсменов исполняют лутц с такой же техникой, как я сейчас. Понимаю, что на мне уже клеймо внутреннего ребра на лутце. Наверное, от этого уже не избавиться, но я продолжаю работать и надеюсь, что в будущем у меня будет меньше подобных ошибок.

— В этом сезоне на этапах Гран-при побеждают фигуристки, прыгающие тройной аксель или четверные. Собираетесь ли вы осваивать эти элементы?

— Не хочу показаться грубой, но хотелось бы меньше слышать вопросов такого характера. Я много раз говорила, что делаю свой максимум для того, чтобы показать зрителям и доказать самой себе, что у меня получится сделать четверной сальхов. У меня нет конкретной даты для этого. После каждого соревнования мне задают шесть-восемь вопросов, планирую ли я. Каждый раз я отвечаю: да, планирую. Но мне самое главное — сохранить здоровье, потому что я не готова снова прыгать на сломанных костях. Для меня главная задача — научиться четверному прыжку, но при этом сохранить здоровье, чтобы продолжать прыгать. Я знаю своё тело, оно у меня хрупкое. Я должна следить за распорядком дня, за тем, что я ем, во сколько ложусь спать. От этого зависит моё состояние.



Официально отвечаю: конечно, хочу. Не могу сказать, работаю я над четверным или нет, потому что это закрытый технический процесс. «Крикет клаб» — приватная зона. В планах есть, делаю всё возможное. Брайан и Трэйси тоже.

Медведева и её медведи затмили Трусову. Чемпионка вернулась?! Одна двукратная чемпионка мира выдала мощный прокат. Другая двукратная чемпионка мира упала. Впереди произвольная программа.

«Мне приписывали слова, которые я не говорила»

— Расскажите подробнее о вашей произвольной программе. Можно ли назвать её лучшей в карьере?

— Знаете, обычно я начинала чувствовать главную идею и магию программы к середине или даже к концу сезона, но сейчас всё это пришло с самого начала. Я долго готовилась к этой музыке, думала о ней. Я готовила себя к «Мемуарам гейши», и сказала себе: «Да, сейчас я готова». Я очень благодарна всем, кто со мной работает и помогал мне с постановкой программ. Думаю, обе мои программы удивительные и лучшие в моей карьере.



— Вы возвращаетесь на лидирующие позиции спустя полтора года. Почему на это ушло так много времени?

— Было очень много отвлекающих факторов. Давайте не забывать, что мы все люди. Да, у меня был трудный период в жизни. Глупо отрицать, потому что все это прекрасно видели. Я не тот человек, который жалуется, но мне действительно было сложно. Я на какое-то время забыла о соцсетях и всей шумихи, которую зачем-то наводили вокруг этой ситуации. Как только привыкла к своему новому месту жительства, влюбилась в новое место, где я тренируюсь, наступила расслабленность. Это заняло время. Было много неприятных новостей. Мне приписывались слова, которые я не говорила. Много чего было сильно приукрашено. Естественно, морально на меня это давило. Начиная с этого сезона я намного свободнее себя чувствую.