Ягудину мстят за нелюбовь к американцу. Странный скандал в фигурном катании

В фигурном катании новый скандал – неожиданный и странный.



Некая группа «постоянных зрителей трансляций фигурного катания на Первом канале» требует отстранить от работы комментатором олимпийского чемпиона Алексея Ягудина. Дескать, он выражает «личное негативное отношение к отдельным фигуристам», допускает «бестактные и хамские высказывания» и даже «настраивает неопытного зрителя против достойных спортсменов».

Ну, с такими аргументами разве поспоришь? Надо немедленно гнать Ягудина из телевизора. А с ним ещё добрую половину комментаторов. Ага.

Ягудина требуют отстранить от работы комментатором

За что ополчились на Ягудина?

Вряд ли сейчас в России есть хоть один комментатор, который нравился бы абсолютно всем. Вполне можно допустить, что манера работы Ягудина кого-то не устраивает. Тем не менее до появления скандальной петиции призывов убрать чемпиона из эфира на форумах и в соцсетях почти не было. Так что же настолько возмутило «постоянных зрителей» в комментаторе Ягудине, что они пошли на крайние меры?



Петиция с названием «Отстранить Алексея Ягудина от комментирования соревнований по фигурному катанию» была создана на известной платформе пользователем Екатериной Ивановой. Суть претензий сводится к тому, что олимпийский чемпион оценивает фигуристов по личным критериям мужественности и навязывает зрителям собственное негативное мнение о таких спортсменах, как Джейсон Браун, Денис Васильев и Михаил Коляда. По мнению недовольных, манера работы Ягудина не соответствует «базовым ценностям спорта» и нарушает принципы социальной ответственности и взаимного уважения.

«Надо вовремя заканчивать». Загитову и Медведеву отправляют на пенсию? На олимпийского чемпион Романа Костомарова набросились за жёсткий комментарий. Правда глаза колет?

«Абсолютная чушь»

Ягудин во время трансляций мужских соревнований действительно порой проходится по программам фигуристов, не обладающим высокой сложностью. Некоторые его реплики и правда можно назвать неуважительными по отношению к тому же Брауну, но личных оскорблений Алексей себе не позволяет. А уж отстранять комментатора за «выражение личного негативного мнения» — это вообще курам на смех. Как и предположение о том, что «грубые заявления в социальной сети» могут найти продолжение и «в рамках федерального канала». Если сомневаться в профессионализме человека на основании его постов в соцсетях, то тогда полстраны может лишиться рабочих мест.



Коллеги по Первому каналу тоже не видят причин для отстранения Ягудина. Илья Авербух назвал петицию «абсолютной чушью», а Тарасова отметила, что Ягудин «объективно говорит», что считает нужным.

Ягудин в хорошей компании

Скорее всего, карьере комментатора Ягудина ничего не угрожает. Подобные петиции то и дело появляются в отношении многих журналистов. Например, против Дмитрия Губерниева написано сразу пять петиций, но ни одна из них не собрала больше 200 подписей. Требовали отстранить от комментаторской работы и Виктора Гусева, и Георгия Черданцева, и Татьяну Тарасову. Как можно видеть, ни одно из обращений желаемого эффекта не достигло.



Напротив, подобным нападкам подвергаются только топовые комментаторы, чья работа никого не оставляет равнодушной. Так что Ягудина можно лишь поздравить – он в хорошей компании.