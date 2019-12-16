Звезда из прошлого. Почему фигурное катание не заметит потерю Загитовой

В российском фигурном катании творится самое настоящее безумие. Решение Алины Загитовой о приостановке карьеры в щепки разнесло фасад интеллигентности и взаимного уважения, который до этого шатался, но всё-таки держался.



Фанаты олимпийской чемпионки обрушились с претензиями на тренерский штаб, но вскоре поклонникам Загитовой и Тутберидзе пришлось сомкнуть ряды для борьбы с внешними врагами. На эту роль назначили Плющенко и Тарасову, а заодно каждого, кто посмел усомниться в способности Алины вернуться в большой спорт. Болельщики Загитовой воспринимают возможный уход кумира как личную трагедию и свято верят, что на этом фигурное катание закончится.

На деле же фигурное катание походя проглотит очередную жертву и не подавится.

«Мусорная яма ненависти». Во что превратилось российское фигурное катание Заявление Алины Загитовой спровоцировало мощный скандал. Тутберидзе жёстко ответила Плющенко и Тарасовой.

Загитову снова подставили?

Решение Загитовой объявить о приостановке участия в соревнованиях в эфире Первого канала в очередной раз заставило усомниться в грамотности её окружения. Ну нельзя было не понимать, к чему это приведёт. Напиши Алина в «Инстаграме», что пропустит чемпионат России из-за травмы, грязи и безумия было бы значительно меньше. Но, видимо, кто-то посчитал, что олимпийская чемпионка непременно должна обращаться к фанатам из телевизора, в прайм-тайм и на центральном канале. Престижно же.



Вот Алина и обратилась. А через два дня была вынуждена пояснить сказанное, потому что «волнение помешало чётко донести мысли». Но механизм по закидыванию друг друга нечистотами уже был запущен. Да и ничего кардинально нового Загитова в своём разъяснении не написала. Большинство специалистов по-прежнему считают, что вернуться на крупные старты после пропуска сезона 17-летней россиянке будет практически невозможно.

Загитова приостановила карьеру. Похоже, она больше не вернётся Всё правильно сделала!

Без Загитовой фигурному катанию конец?

Естественно, фанаты Загитовой об этом и слышать не хотят. В их мировоззрении Алина — центр фигурного катания. Без неё этот спорт обречён на пустые трибуны и низкие рейтинги. Болельщики делятся похожими историями о том, как начали смотреть фигурное катание благодаря Алине, и уверяют, что без неё катание на коньках им неинтересно.



Народная любовь к Загитовой действительно достигла впечатляющих масштабов. Причём произошло это уже после победы на Олимпиаде. Люди видели в ней не только талантливую спортсменку, но и 15-летнего ребёнка, нуждающегося в защите от злого и несправедливого взрослого мира. Отчасти поэтому решение Загитовой приостановить карьеру в 17 лет и получило такой резонанс.



Но постепенно страсти остынут, а фигурное катание продолжит собирать полные залы и бить рекордные показатели по телеаудитории. С Загитовой или без неё.

Загитова останется звездой прошлого

Вряд ли кто-то поспорит, что сейчас интерес к фигурному катанию в России в разы выше, чем 10 лет назад. Но на невиданный уровень популярности его вывела не Загитова. Точно так же закат славы ему пророчили после ухода Юлии Липницкой. Но вот девочка в красном платье не катается уже три года, а свободных мест на трибунах крупных соревнований что-то невидно. Пережило фигурное катание и уход первой в нашей истории олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой.

В ситуации, когда спортсменки переходят во взрослую категорию в 15 лет, частая смена лидеров неизбежна. Загитова прерывает карьеру уже не в ранге лучшей фигуристки мира. Как сказала Тутберидзе, шоу должно продолжаться. И она беспрерывно готовит тех, кто и будет его продолжать. Рано или поздно уйдут со льда и нынешние лидеры: Трусова, Косторная и Щербакова, и им тоже подрастает смена.



Как бы кто ни любил Загитову, наивно полагать, что с её уходом фигурному катанию что-то всерьёз угрожает. Уже совсем скоро о ней будут вспоминать как о звезде прошлого. Ведь у настоящего будут свои герои и кумиры.