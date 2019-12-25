«Я не уверен, что смогу спуститься». Как горы забрали бесстрашного Букреева

Выдающийся альпинист Анатолий Букреев выживал в жестоких передрягах, но всё же навечно остался в горах, которые были для него храмом.

25 декабря 1997 года, когда мир праздновал католическое Рождество, сошедшая на одной из высочайших вершин планеты Аннапурна в Непале лавина похоронила одного из величайших альпинистов в истории. Анатолий Букреев штурмовал свой 12-й восьмитысячник, до «Короны Гималаев» оставались ещё три гигантских горы…

Лучший альпинист среди лыжников

Как часто бывает с великим людьми, проявлявшими себя в экстремальных ситуациях, вся жизнь Анатолия Букреева превратилась в историю преодоления.



Он был третьим ребёнком в обычной семье в городе Коркино Челябинской области. С детства у будущего альпиниста проявились склонности к техническим наукам. Его старший брат Александр рассказывал, что Анатолия часто освобождали от домашних обязанностей, поскольку ему нужно было готовиться к предметным олимпиадам и посещать секцию по геологии, откуда и пошло увлечение альпинизмом.



По направлению от школы он поступил в Челябинский государственный педагогический институт. До вуза часто бегал на лыжах одному ему ведомыми тропами. А это 30 км в одну сторону. По окончании пединститута получил сразу две специальности: учитель физики и тренер по лыжным гонкам.

Над облаками: непальский альпинист покорил 14 высочайших гор мира за полгода Нирмал Пуржа сумел взойти на все восьмитысячники и попутно установил семь мировых рекордов.

Но вместо обязательной «отработки» в родной школе Букреев отправился служить в армию в Алма-Ату. Диплом тренера помог ему попасть в спортивную роту, где он служил почти полтора года, пока не заболел менингитом. Естественно, Анатолия отправили в госпиталь, а потом комиссовали.



Его мама Валентина Андреевна отправилась в Казахстан выхаживать сына и вспоминала, что от слабости тот едва мог подниматься на ноги и передвигался, держась за стену в комнате в общежитии. При этом домой он возвращаться отказался, решив налаживать жизнь в союзной республике. Восстановился после болезни с помощью комплекса специальных упражнений и собственноручно приготовленными растворами, рецепты которых нашел в одном из журналов.



Устроился тренером в областную ДЮСШ, ученикам которой покупал лыжи за собственные деньги. Параллельно стал в республиканском ЦСКА инструктором по горной подготовке. Тогда же и начал серьёзные восхождения, покоряя вершины Тянь-Шаня. Вспоминая о том времени, Букреев говорил, что стал лучшим альпинистом среди всех лыжников и лучшим лыжником среди альпинистов.

Гражданин мира

Альпинизм стал делом всей жизни Букреева, ворвавшегося в состав сборной СССР. В тот момент врачи, запретившие ему любые физические нагрузки, наверняка не верили своим глазам.



В составе разных экспедиций он покорил все главные вершины СССР. Члены тех экспедиций отмечали, что Анатолий никогда не пользовался кислородом, демонстрировал феноменальную выносливость и скорость восхождения. Естественно, Анатолий Букреев стал одним из кандидатов на покорение одного из восьмитысячников Гималаев в составе советской делегации.

«Путь только вниз…» Как советские альпинисты впервые покорили Эверест 35 лет назад первые советские альпинисты добрались до вершины Эвереста. Повторить маршрут той экспедиции никто не решился до сих пор.

В феврале 1989 года Букреев в группе из десяти советских альпинистов прошёл траверс всех четырёх вершин Канченджанги. Именно тогда он единственный раз за всё время своих восхождений использовал кислород, поскольку советские альпинисты, на подготовку которых были выделены большие деньги, не имели права даже на малейшую ошибку.

Все участники той экспедиции стали известны во всём мире, а Букреев даже получил приглашение в США на международный фестиваль горных фильмов. Он и отправился туда за счёт организаторов в марте 1990-го, познакомившись с лучшими альпинистами мира. Именно тогда Анатолий Букреев чётко представил себе дальнейшую жизнь.



Он стал гидом-высотником, набираясь опыта, покоряя новые вершины сам и помогая покорять другим. А ещё – он стал гражданином мира, после развала СССР получив гражданство Казахстана. Его брат утверждал, что паспорт России у Анатолия тоже был. Но это неважно. Он всё равно большую часть времени проводил в Непале, а когда находился не в горах, жил в США со своей подругой Линдой Уайли, с которой познакомился в одной из экспедиций.

«Горное безумие»

Эверест Букреев дважды покорил в 1995-м, а за два года до этого поднялся на вторую вершину мира Чогири, при спуске с которой погибли трое членов экспедиции. Он уже имел репутацию опытнейшего гида, который не теряется в любых ситуациях. Летом Анатолий Букреев выступил в роли личного гида тогдашнего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и помог тому покорить пик Абая (более 4000 метров).



В декабре того же года Букреев принял предложение своего хорошего знакомого Скотта Фишера, владельца компании «Горное безумие».



Букреев стал гидом коммерческого покорения Эвереста, который завершился в мае 1996-го трагедией. Организационная неразбериха, слабая подготовка участников, заплативших по 65 тысяч долларов, отсутствие должной коммуникации – хотя бы достаточного количества раций – привели к тому, что на высочайшую вершину мира поднимались сразу две экспедиции. Гид поднялся на вершину первым, попутно исправив ошибки шерпов, неправильно натянувших перила.

Первая и последняя. Как русская девушка добралась до «крыши мира» Альпинистка Екатерина Иванова взошла на Эверест, отрубила косу топором, получила гору, названную в свою честь, и погибла под лавиной.

Но остальные участники были не так подготовлены. Прождав их довольно продолжительное время, Букреев решил спускаться к лагерю. Он встретил карабкающихся клиентов «Горного безумия», в том числе и руководителя экспедиции Скотта Фишера, во время спуска. Фишер поддержал решение Букреева о возвращении в лагерь, но сам отправился за остальными, чтобы вернуть их назад.



В это время погода испортилась, налетел шквалистый ветер, видимость стала нулевой. С вершины в итоге спустились не все. Руководители обеих экспедиций погибли, как и ещё несколько путешественников. Всего погибло девять человек. Могло погибнуть и больше, если бы не Букреев.



Анатолий в ужасных условиях в одиночку (!) отправился на поиски клиентов и одного за другим спустил на своих плечах троих человек. Никто из лагеря не рискнул пойти вместе с гидом.



За этот подвиг в США Букрееву предложили американское гражданство (он отказался), клуб альпинистов Америки вручил ему свою высшую награду, но общественное мнение разделилось. Всё под влиянием книги Джона Кракауэра, который был участником второй экспедиции, поднимавшейся на Эверест вместе с клиентами «Горного безумия». В ней автор обвинил Букреева в малодушии, поскольку тот первым спустился в лагерь, когда остальные ещё поднимались.



Потрясённый обвинениями альпинист впоследствии написал собственную книгу, где привёл собственную версию трагедии на Эвересте. Первый тираж книги вышел в ноябре 1997 года.

«Горы – не стадионы, а храмы, где я творю религию»

Букреев тяжело переживал случившееся.



Позже в составе другой экспедиции он вновь совершил восхождение по тому же маршруту, нашёл тело Скотта Фишера, обложил его камнями и забрал ледоруб, чтобы передать семье в знак памяти. То восхождение было сложнейшим. Букреев даже написал в дневнике: «Я не уверен, что смогу спуститься». Альпинист постоянно подчёркивал, что подняться – только половина дела, главное – вернуться обратно.

После окончания экспедиции Букреев попал в ДТП: микроавтобус, в котором он ехал, сорвался с трассы и улетел в кювет. Анатолий отделался ушибами и сильными порезами лица.



Он позвонил матери, сообщил о случившемся и сказал, что с ним всё в порядке. На самом деле, в США ему пришлось сделать две пластических операции на лице, а глазные хирурги чудом спасли глаз, повреждённый осколками.



Альпинист удивительно быстро восстановился и покорил ещё три восьмитысячника Гималаев. Всего за 80 дней он поднялся на четыре вершины – про такое даже Жюль Верн не писал.



Но попытка покорить Аннапурну привела к гибели. Во время подъёма Букреев, альпинист-видеооператор Дмитрий Соболев и итальянец Симоне Моро попали под лавину, которую вызвал обвалившийся снежный карниз. Моро чудом остался жив, сумев во время падения ухватиться за верёвку, протянутую до этого Букреевым.



Он потом и сообщил о том, что случилось и даже написал книгу о последней высоте своего друга.



Тела Букреева и Соболева так и не нашли, несмотря на многочисленные попытки. У подножия Аннапурны теперь стоит мемориальная плита, на которой высечены слова, которые любил повторять великий альпинист: «Горы не стадионы, где я удовлетворяю свои амбиции, они — храмы, где я исповедую мою религию».