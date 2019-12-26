Загитова упала на премьере ледового шоу. На что она променяла фигурное катание?

На московском этапе Гран-при Алина Загитова в этом году не выступала, но ей всё равно рукоплескал переполненный «Мегаспорт». Пока все ведущие фигуристки страны готовятся к чемпионату России в Красноярске, Алина дебютировала в главной роли в ледовом шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств».
Многие персональные фанаты Загитовой после её решения о приостановке карьеры отказались от поездки в Красноярск и приобрели билеты на премьеру сказки в Москве. Но даже среди преданных болельщиков Алины нашлось немало тех, кому новое занятие выдающейся спортсменки не пришлось по душе.
Грустно видеть, как Алина Загитова растрачивает свой талант. Неужели всё ради денег?
Загитова – золотая жила для продюсеров
Организаторы любого шоу стремятся к максимальному финансовому успеху, которого невозможно добиться без пиара. У новой постановки олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки с этим проблем не было. Безусловно, главная удача продюсеров «Спящей красавицы» — приглашение на главную роль Загитовой. Интерес к шоу был высоким и до резонансного прихода фигуристки на Первый канал, а уж после ажиотаж вокруг спектакля достиг максимума. Ведь теперь для болельщиков Алины единственная возможность увидеть свою любимицу на льду – купить билет на «Спящую красавицу».
Навка в каждом интервью отмечает талант и работоспособность новой примы своего шоу. Даже на фоне опытных и титулованных партнёров по шоу Алина выглядит настоящим бриллиантом, прежде всего в плане популярности и узнаваемости. Именно из-за Загитовой многие вообще впервые пришли на ледовое шоу.
Падение на ровном месте
Ради участия в шоу Загитова не только прервала спортивную карьеру, но и впервые попробовала себя в роли парницы. С помощью итальянского фигуриста Онджея Готарека россиянка освоила поддержки, которые уже смогли увидеть первые зрители «Спящей красавицы». Отделение с участием Загитовой длится почти 40 минут. Из них семь она неподвижно лежит на постаменте в центре арены.
На премьерном показе у Алины получилось не всё. Поддержка удалась не сразу, было и падение на ровном месте. Но в шоу техника имеет куда меньшее значение, чем в официальных соревнованиях. При постоянных прокатах можно убрать огрехи, к тому же, по словам Навки, Алина перед выступлением не спала и не ела двое суток. Сама фигуристка тоже призналась, что на шоу ей важнее показать образ, чем технику.
Загитова затмила всех
С развлекательной и художественной точки зрения к «Спящей красавице» претензий нет. Яркие костюмы, красивая музыка, впечатляющие световые спецэффекты, сложные технические решения – все атрибуты дорогого шоу в наличии. Но поклонникам фигурного катания смотреть на происходящее на льду тяжело – слишком уж всё монотонно, медленно и, называя вещи своими именами, скучно. По эмоциям, интриге и качеству катания сказка на льду уступает спортивным соревнованиям примерно настолько же, насколько российская футбольная Премьер-лига – английской.
Красочные ледовые шоу, как вид культурного досуга, могут и должны существовать. Зрители с удовольствием погружаются в сказку, а звёзды недавнего прошлого могут хорошо зарабатывать ещё не один десяток лет после окончания карьеры. Только на протяжении всего шоу не покидало ощущение, что Загитова здесь лишняя. Точнее, лишние – все остальные. Алина каталась настолько быстро, что порой за ней даже не успевал луч прожектора.
Главное – вовремя уйти
От Спящей красавицы в новом шоу Навки никакого гениального таланта фигуристки не требуется. С этой ролью могла справиться практически любая спортсменка уровня чемпионата России. Единственная разница заключалась бы в интересе к постановке и, как следствие, кассовых сборах. Естественно, в финансовом плане Загитова тоже выигрывает, но прибыль организаторов будет гораздо выше, чем гонорар спортсменки.
Главное, чтобы Алина Загитова контролировала ситуацию и сама решала, когда ей стоит завязать с шоу и открывать новые жизненные горизонты. Потому что грустно, если победительница Олимпиады и чемпионата мира окажется лишь инструментом для заработка в чьих-то руках.
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