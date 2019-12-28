Чемпионат России – это космос. Наши фигуристки превзошли все мировые рекорды!

Юные фигуристки Алёна Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова в своём первом взрослом сезоне выступают настолько стабильно, что их феноменальные результаты давно перестали удивлять. Вот и лидерство подопечных Этери Тутберидзе по итогам короткой программы на чемпионате России было воспринято болельщиками как нечто само собой разумеющееся. И даже лучший результат в истории, показанный Косторной, ушёл на второй план в связи с проблемами Евгении Медведевой с коньками.

Медведева снялась с чемпионата России из-за поломки коньков. Это конец?! В короткой программе Женя каталась в сломанном ботинке, но в произвольной решила не рисковать. Что ждёт фигуристку дальше?

Двукратная чемпионка мира перед произвольной программой всё-таки снялась, сократив число реальных претенденток на медали до четырёх. Конкурировать с лидерами сезона могла только Елизавета Туктамышева, исполнившая на утренней тренировке четверной. Как ни парадоксально, сражаться за женственное и чувственное фигурное катание ей предстояло на пару с 16-летней Косторной.

И Алёна вновь доказала, что над настоящей красотой никакие четверные не властны.

Взлёт талантливой юниорки

Первый же прокат в произвольной программе произвёл на зрителей сильнейшее впечатление. Одна из самых перспективных юниорок страны Ксения Синицына после неудачи в короткой программе безукоризненно справилась с номером на восточные мотивы и с ходу преодолела отметку в 200 баллов. 15-летняя фигуристка долго сохраняла лидерство, поднимаясь всё выше в турнирной таблице.

Действующая чемпионка Европы Софья Самодурова тоже уступила Ксении по сумме. Было видно, как тяжело Соне давались прыжки, но спортсменка, поражавшая стабильностью в прошлом сезоне, на характере вытаскивала все элементы и избежала грубых ошибок. По окончании программы Самодурова с трудом сдерживала слёзы, и это только подтверждало, насколько трудным для неё получился текущий сезон.



До конца второй разминки опередить самобытную и завораживающую Синицыну никому так и не удалось. Анна Фролова и Валерия Шульская превзошли результат Самодуровой, но до рубежа в 200 баллов не дотянулись, а эффектная и артистичная Станислава Константинова «рассыпалась» после нескольких ошибок и продолжила череду неудачных выступлений в этом сезоне.

Косторная убрала соперниц с пути. Медведева проиграла всем основным конкуренткам в России Гениальный прокат Алёны Косторной стал украшением чемпионата России по фигурному катанию. Медведева пока неконкурентоспособна.

Риск Туктамышевой не оправдался

Открывать сильнейшую разминку выпало Туктамышевой. Хотя 23-летняя фигуристка и не заявила прыжок в четыре оборота, удачная попытка четверного тулупа на утренней тренировке свидетельствовала о намерении чемпионки мира-2015 пойти ва-банк. Лиза действительно рискнула, но упала. Видимо, неудача повлияла на концентрацию опытной спортсменки. Выезд с тройного акселя получился плохим, а после тройного флипа Туктамышева коснулась льда рукой. Болельщики, несмотря на ошибки, эмоционально реагировали на каждый удавшийся элемент, а пока петербурженка ждала оценок, с трибун донеслось: «Императрица!».

Запаса над Синицыной Лизе хватило, чтобы возглавить протокол, но оценка в 204,63 балла не позволяла рассчитывать на медаль. По сути, тройка призёров была определена – трём ученицам Этери Тутберидзе предстояло между собой определить порядок нахождения на пьедестале. Перед этим свою произвольную программу представила Анастасия Гулякова. Ещё одна подопечная Мишина не рискнула прыгать тройной аксель и много проиграла лидерам по технической базе.

Медведева совершила спортивный подвиг! И всё равно лишилась шансов на победу Бороться с девушками команды Тутберидзе почти невозможно. Вызов им бросила только Туктамышева.

Щербакова переписывает историю

Первой в борьбу за награды вступила действующая чемпионка России Анна Щербакова. Всего за несколько часов до выступления Аня дважды упала с четверных на тренировке, однако во время соревновательного проката все три четверных прыжка в её исполнении получились великолепными, как и сложнейший каскад лутц-риттбергер. Аня произвела на зрителей настолько сильное впечатление, что практически всю программу каталась в полной тишине. Лишь после умопомрачительных прыжков и трюка с платьем с трибун летели аплодисменты.



Пожалуй, более чистого проката придумать невозможно. По окончании программы Щербакова по-детски сжала кулачок и мило улыбалась в камеру. Мировой рекорд Трусовой был безжалостно сломан – Щербакова превысила его аж на 15 баллов! И пусть официально это зафиксировано не было, зато теперь в её копилке есть абсолютно лучший прокат произвольной программы в истории.

Трусова не справилась с давлением

Алёна Косторная со своей произвольной тоже справилась, но на фоне изумительно чистого выступления Щербаковой даже малейшие недочёты бросались в глаза. Не лучший выезд с тройного акселя и помарка на каскаде помешали Алёне выиграть второй турнир кряду. Она набрала 259,83 балла и на 12 баллов превысила свой же мировой рекорд по сумме, но даже этого не хватило для победы. Чемпионат России – ты просто космос!



Для того чтобы вклиниться в борьбу за золото Александре Трусовой было необходимо чисто исполнять все четыре четверных, но Саша дрогнула. После падений с флипа и лутца на ней не было лица. Вместо четверного тулупа получился только двойной. О соперничестве с Щербаковой и Косторной можно было забыть, и даже бронза оказалась под угрозой. Но Трусова в какой-то момент взяла себя в руки и докатала программу без ошибок. Чистый каскад с четверным тулупом и каскад лутц-риттбергер помогли ей обезопасить своё третье место.



В «кисс энд край» Саша расплакалась от расстройства, но у неё ещё будет шанс на реванш. А Щербаковой и Косторной на чемпионате Европы предстоит доказать, что фантастические баллы в Красноярске и сразу пять оценок выше мировых рекордов – это в первую очередь их заслуга, а не лояльность судей.



Мало ли, кто-то этого ещё не понял.