Загитова, Медведева или… Кто достоин звания лучшей фигуристки десятилетия?

Уходящее 10-летие стало просто невероятным для российского женского фигурного катания. Эта дисциплина стремительно превратилась из проблемной в самую успешную и популярную. Наши фигуристки регулярно побеждают на крупнейших соревнованиях, а поклонники не прекращают спорить, кто из них талантливее и артистичнее.



Пришло время сделать выбор и определить лучшую российскую фигуристку десятилетия.

Татьяна Волосожар, парное катание

Волосожар громко заявила о себе на международной арене в дуэте со Станиславом Морозовым. Украинская пара несколько лет была совсем рядом с пьедесталом крупных соревнований, но всё время чуть-чуть недотягивала до медалей. Переломным моментом в карьере и жизни спортсменки стал переход под флаг России. После Олимпиады в Ванкувере Татьяна встала в пару с Максимом Траньковым. За четыре сезона этот дуэт завоевал золото и два серебра чемпионатов мира, два раза выиграл чемпионат России и трижды – чемпионат Европы. Пиком для Татьяны и Максима стала двойная победа на Олимпиаде в Сочи – и среди спортивных пар, и в команде. В сезоне-2015/2016 пара вернулась после длительного перерыва и смогла снова стать сильнейшей в России и Европе, причём уже в статусе законных супругов. В 2017 году Волосожар родила дочь Анжелику.

Алина Загитова, одиночное катание

Единственная в российской истории фигуристка, которой покорились победы и на Олимпиаде, и на чемпионате мира. В своём первом же взрослом сезоне ученица Этери Тутберидзе выиграла финал Гран-при, чемпионаты России и Европы. Её соперничество с Евгенией Медведевой стало одним из главных событий Олимпиады в Пхёнчхане. 15-летняя фигуристка за счёт высокой сложности взяла верх над более опытной и титулованной соотечественницей и стала второй россиянкой, выигравшей соревнования «одиночниц» на Олимпийских играх. Кроме того, Алина помогла сборной России добыть серебро в командном зачёте.



После триумфа в Пхёнчхане Загитова не смогла стать первой на четырёх крупных турнирах кряду, однако на чемпионате мира в Сайтаме одержала уверенную победу. Сезон-2019/2020 складывался для спортсменки непросто. Она отобралась в финал Гран-при, где заняла последнее место, после чего решила приостановить карьеру. Освободившееся время фигуристка посвящает участию в коммерческом шоу.

Юлия Липницкая, одиночное катание

Юлия стала первой ученицей Этери Тутберидзе, добившейся большого успеха на взрослых соревнованиях. Липницкая начала заниматься фигурным катанием в родном Екатеринбурге, а в 9 лет вместе с мамой переехала в Москву ради продолжения карьеры. В сезоне-2011/2012 Юлия выиграла все существующие соревнования среди юниоров. На взрослом уровне большие успехи пришли не сразу, но Липницкая постепенно прибавляла и в олимпийском сезоне стала чемпионкой Европы и вице-чемпионкой России. На Олимпиаде в Сочи фигуристка блестяще откатала обе программы в командных соревнованиях и стала одной из самых молодых олимпийских чемпионок по фигурному катанию. Её образом в номере под саундтрек из фильма «Список Шиндлера» восхитился сам Стивен Спилберг. После Игр-2014 карьера Липницкой пошла на спад. Сезон-2016/2017 стал для неё последним в карьере. Сейчас девушка тренирует детей в собственной школе и выступает в шоу.

Евгения Медведева, одиночное катание

Евгения встала на коньки в Москве в возрасте трёх лет, а спустя четыре года перешла в группу Этери Тутберидзе. В постолимпийском сезоне Женя выиграла все пять юниорских турниров и впервые поднялась на пьедестал взрослого чемпионата России. В следующие два сезона Медведевой не было равных уже на взрослых соревнованиях. Она выиграла все официальные соревнования, кроме этапа Гран-при в Москве, и обновила мировые рекорды. В олимпийском сезоне Евгения получила травму, из-за которой снялась с финала Гран-при, а затем пропустила чемпионат России. На Олимпиаде Медведева в упорной борьбе уступила Алине Загитовой, а в межсезонье сменила тренера и переехала в Канаду для тренировок под руководством Брайана Орсера. В сезоне-2018/2019 она завоевала бронзу чемпионата мира.

Аделина Сотникова, одиночное катание

Первая в истории России олимпийская чемпионка по фигурному катанию в соревнованиях «одиночниц». Талант Аделины раскрылся в самом детстве. Уже в 12 лет она выиграла взрослый чемпионат России. До получения возможности выступать среди взрослых на международном уровне Сотникова стала чемпионкой мира среди юниоров. На дебютном чемпионате Европы спортсменка уступила только итальянке Каролине Костнер, а вот чемпионат мира Аделина провалила, став лишь девятой. В олимпийском сезоне Сотникова в четвёртый раз в карьере завоевала золото чемпионата России и отобралась в национальную команду на главные старты. На чемпионате Европы Аделина вновь стала серебряным призёром, зато на Олимпиаде в Сочи выдала два блестящих проката и обошла по сумме программ кореянку Ким Ён А. Олимпийская победа стала последним значимым успехом в карьере Сотниковой.

Ксения Столбова, спортивные пары

Одна из самых харизматичных российских фигуристок последнего десятилетия. Ксения перешла в парное катание в 14 лет, а спустя три года начала кататься в дуэте с Фёдором Климовым, вместе с которым завоевала главные награды в карьере. Первые успехи пришли в сезоне-2011/2012, когда Ксения и Фёдор завоевали серебро чемпионата России и бронзу чемпионата Европы. Звёздным часом яркой пары стал олимпийский сезон. Столбова и Климов впервые стали чемпионами страны, взяли серебро чемпионатов Европы и мира, а также стали олимпийскими чемпионами в командном турнире и серебряными – в личном. После Игр в Сочи Столбова и Климов стали лидерами сборной России, ещё дважды выиграли национальный чемпионат, дважды были вторыми на чемпионатах Европы и впервые одержали победу в финале Гран-при. Ксения не была допущена до участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане, а затем завершила сотрудничество с Климовым и встала в пару с Андреем Новосёловым.

Елизавета Туктамышева, одиночное катание

Единственная одиночница в нашем списке, выступавшая на высочайшем уровне в течение всего десятилетия. Наиболее успешным для неё получился сезон-2014/2015, в течение которого Лиза выиграла чемпионаты Европы и мира, а также финал Гран-при. Ученица Алексея Мишина продолжает выступать и осваивать сложнейшие элементы. В 2015 году она исполнила на официальных соревнованиях тройной аксель, а на недавнем чемпионате России впервые сделала попытку четверного тулупа. Туктамышева также считается одной из самых откровенных фигуристок современности. В одном из показательных номеров Лиза предстала в образе стюардессы и разделась на льду до бюстгальтера.

Анна Щербакова, одиночное катание

15-лтеняя ученица Этери Тутберидзе дважды кряду выиграла взрослый чемпионат России. Анна является обладательницей максимальной в истории оценки за отдельный элемент. На чемпионате России в Красноярске ей удался идеальный прокат, который многие специалисты назвали лучшим в истории. Спортсменка чисто исполнила два четверных лутца и четверной флип и набрала оценки, значительно превышающие мировой рекорд. Также в её активе серебро юниорского чемпионата мира и второе место в финале взрослой серии Гран-при.