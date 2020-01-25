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Фигурное катание. Чемпионат Европы 2020. Онлайн трансляция 25 января

Алёна Косторная, сборная России
«Чемпионат»
Фигурное катание. Чемпионат Европы. Решающая битва наших уникальных фигуристок! LIVE
Три потрясающие фигуристки из России разыграют между собой медали. Удастся ли кому-то догнать Косторную?
Другие / Фигурное катание 0

*** Фигурное катание. Чемпионат Европы-2020. Расписание соревнований ***

*** Фигурное катание. Чемпионат Европы-2020. Танцы на льду. Произвольный танец. Результаты ***

*** Фигурное катание. Чемпионат Европы-2020. Женщины. Произвольная программа. Результаты ***

ОНЛАЙН ДНЯ

8:00. Здравствуйте, дорогие любители фигурного катания! Чемпионат Европы в Граце подходит к завершению. Сегодня, 25 января, станут известны чемпионы Старого Света в танцах на льду и в женском одиночном катании. Соревнования танцоров стартуют в 15:25 по московскому времени, а девушки начнут борьбу в произвольной программе в 20:30. В танцах ждём подвига от Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, которые бросили вызов лидерам из Франции. Ну а среди одиночниц предвкушаем непредсказуемую и захватывающую борьбу Алёны Косторной, Анны Щербаковой и Александры Трусовой. Кто из них завоюет первый в карьере титул чемпионки Европы? «Чемпионат» по традиции поможет вам следить за всем, что происходит в Граце, с помощью онлайн-трансляции. Оставайтесь с нами!

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