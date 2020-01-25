Фигурное катание. Чемпионат Европы. Решающая битва наших уникальных фигуристок! LIVE

*** Фигурное катание. Чемпионат Европы-2020. Расписание соревнований ***
*** Фигурное катание. Чемпионат Европы-2020. Танцы на льду. Произвольный танец. Результаты ***
*** Фигурное катание. Чемпионат Европы-2020. Женщины. Произвольная программа. Результаты ***
ОНЛАЙН ДНЯ
8:00. Здравствуйте, дорогие любители фигурного катания! Чемпионат Европы в Граце подходит к завершению. Сегодня, 25 января, станут известны чемпионы Старого Света в танцах на льду и в женском одиночном катании. Соревнования танцоров стартуют в 15:25 по московскому времени, а девушки начнут борьбу в произвольной программе в 20:30. В танцах ждём подвига от Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, которые бросили вызов лидерам из Франции. Ну а среди одиночниц предвкушаем непредсказуемую и захватывающую борьбу Алёны Косторной, Анны Щербаковой и Александры Трусовой. Кто из них завоюет первый в карьере титул чемпионки Европы? «Чемпионат» по традиции поможет вам следить за всем, что происходит в Граце, с помощью онлайн-трансляции. Оставайтесь с нами!
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